Navarro (dgt) cree que "no es un buen ejemplo" que los taxistas corten carreteras

22/01/2019 - 17:36

El director general de Tráfico, Pere Navarro, consideró este martes que "no es un buen ejemplo" que los taxistas corten carreteras por el conflicto que mantienen respecto de las limitaciones de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Cabify o Uber, después de que hayan impedido el tránsito en varias carreteras madrileñas, como la M-40, la M-11, la M-14 y la A-2.

"Cortar carreteras u ocupar una vía pública durante tiempo y que no pase nada no es pedagógico, no es un buen ejemplo, es un tema que te deja mal regusto", comentó Navarro en una entrevista concedida a Servimedia.

Navarro subrayó que "los ayuntamientos trabajan para hacer unas ciudades más amables", lo que pasa por "reducir la presencia del coche a lo razonable", de manera que por los centros urbanos se potencie el transporte público.

"El taxi es un elemento importante en la movilidad de las ciudades. Para eso se necesitan muchos taxis y a precios razonables. Y aquí es donde no sé si todos nos encontramos trabajando por lo mismo", apostilló, antes de añadir: "Si vamos a pocos taxis y caros, se rompe el modelo por el que vienen trabajando en los ayuntamientos".

En este sentido, Navarro abogó por "buscar el equilibrio". "Necesitamos muchos taxis y a un precio razonable", comentó, al tiempo que recalcó que el conflicto de los taxistas es "un caso ilustrativo del mundo que viene", es decir, cuando las nuevas tecnologías confluyen con modos tradicionales de trabajar y ese "cambio de modelo" genera "incertidumbre", "inseguridad" y "miedo al futuro".

