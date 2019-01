'detrás del muro', el documental sobre niños migrantes en centroamérica que se estrena esta noche en lasexta

22/01/2019 - 18:56

Save the Children ha participado en la producción del documental 'Detrás del muro' sobre historias de niños y niñas migrantes en Centroamérica que el equipo del 'Intermedio 'estrenará este martes, a las 22.30 en laSexta.

Un equipo de Save the Children acompañó durante el rodaje a Fernando González 'Gonzo' en su recorrido desde Guatemala hasta la frontera mexicana con Estados Unidos. El trabajo recoge varias historias que explican por qué miles de personas inician el viaje dentro de distintas caravanas para llegar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor y describe los peligros y riesgos que viven en el camino.

Yooselin, José, Luis y Wendy protagonizan las historias reflejadas en 'Detrás del muro'. Partieron de Nicaragua, Guatemala y Honduras y llegaron a México con el fin de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, con suerte desigual.

Yooselin escapó de Nicaragua con su madre y su hijo de 6 años tras ser acusada de terrorismo por atender a los heridos de las protestas que se suceden en el país desde hace meses. Fue detenida y torturada durante varios días antes de volver a ser puesta en libertad, y tomó la decisión de escapar cuando fue avisada de que iba a ser detenida de nuevo. "Migrar no fue una decisión, fue una exigencia", explica Lesbia, su madre.

"Tengo miedo de que me quiten al niño, miedo a que te puedan extorsionar, miedo a que me deporten, miedo a no poder darle a mi hijo lo que necesita", señala Yoselin desde el albergue mexicano al que llegó con su familia tras cruzar el río Suchiate en la frontera de Guatemala con México.

El 'tren de la bestia'

Más de medio millón de centroamericanos utilizan cada año el llamado tren de 'La Bestia' para atravesar México hasta la frontera estadounidense. José salió de Guatemala con el equivalente a 10 euros en el bolsillo en busca de un futuro. Allí vivía con sus abuelos después de que su padre fuese asesinado antes de que él naciese y su madre los abandonara. Dos de sus hermanas entraron a formar parte de las pandillas y otro tiene problemas de audición. "He visto que hay aparatos que ayudan a las personas para que puedan escuchar", y confiesa su intención de conseguirle uno a su hermano.

Para ello, ha llegado a pasar hasta dos días viajando sin parar en el tren. "Me asaltaron cuatro hombres armados y me dijeron que les diera todo", apunta. "Venía viajando solo y le di todo; mi mochila, el dinero que había ganado trabajando en el camino, la ropa y un pequeño teléfono que tenía con el que me comunicaba con mi familia", relata José junto a las vías en la estación de Cualicán (México). "Hasta el sueño americano se me ha ido, ya todo ese futuro se me murió"

Luis emprendió su viaje desde Guatemala hacia Estados Unidos con la esperanza de tener acceso a la educación que no podía tener en su casa. En el trayecto a lo largo de México viajó durante días en ese tren, donde presenció actos violentos y agresiones sexuales. Tras varios días seguidos en el tren se deshidrató y sufrió un accidente en el que perdió la pierna derecha. "No me imaginaba que mi vida iba a cambiar en un instante", recuerda Luis. "Me empecé a marear, me desmayé y me caí del tren. Cuando desperté estaba a la orilla de las vías y veía que el tren pasaba y que no tenía el pie derecho".

Luis pasó varios meses hospitalizado en México hasta que fue deportado de nuevo a Guatemala, donde ahora imparte charlas a otros adolescentes sobre los riesgos de la migración.

El pasado mes de diciembre Luis visitó España para recibir en Mérida el premio Extremadura Global que otorga la Cooperación extremeña en representación de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes de Centroamérica y en reconocimiento del trabajo que Save the Children realiza con ellos.

Wendy es madre de Lía, una niña fruto de la violación que sufrió en Honduras con tan solo 14 años. Un año después un hombre la asaltó en la calle y la disparó. La violencia y la falta de oportunidades llevaron a Wendy a tomar la decisión de migrar. A su llegada a México ingresó en el DIF de Tapachula, un centro para menores migrantes, donde espera la resolución a su petición de estatus de refugiada. En este centro trabaja Save the Children, que desarrolla programas de atención psicológica para las menores y para trabajar la autoestima

