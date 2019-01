El gobierno deja en el aire futuros trasvases de agua por el cambio climático

El Ministerio para la Transición Ecológica estudiará la idoneidad de que en el futuro vayan a producirse trasvases de agua como el del Tajo al Segura debido al cambio climático y porque algunas infraestructuras de este tipo no serán viables para ese fin.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, hizo esta consideración en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en Madrid y en el que expuso los principales retos a los que se enfrenta el Gobierno en materia medioambiental.

Morán subrayó que "muchas de las infraestructuras de gestión de agua" que ya están construidas en España, "en tanto que sean últiles y viables", continuarán estando activas, pero añadió que "muchas de estas infraestructuras no van a ser viables en el medio plazo, algunas de ellas en el corto" debido al cambio climático, que condicionará "con carácter permanente" la política hídrica nacional.

"Hablamos de algunas que han estado multiplicadas durante meses y que, sencillamente, no han servido para el fin para el que habían sido diseñadas. Tenemos que ser capaces en este país de entender que las leyes de la naturaleza no se doblegan a las leyes del hombre, que nos equivocamos si pretendemos condicionar la acción de la naturaleza sencillamente porque uno haga una promesa electoral de una u otra característica. Lo que no va hacer este Gobierno es generar expectactivas abocadas a la frustación", apostilló.

Morán sentenció que el Ejecutivo realizará "una gestión rigurosa del agua, contando la verdad a la gente", y que hará todo lo posible por razones presupuestarias y normativas, pero añadió: "No tenemos la capacidad de modificar el clima como Gobierno, un clima que hemos modificado globalmente como especie. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es intentar reconducir hacia el buen camino los errores cometidos como especie, pero somos una pieza de ese proceso, con lo cual las infraestructuras que hay, mientras sean útiles, seguirán estando al servicio de la gestión del agua", dijo.

LIBRO VERDE

Por otro lado, Morán anunció que espera tener listo en el primer trimestre de este año un Libro Verde de la Gobernanza del Agua que sirva como "punto de partida" y se asemeje a un pacto nacional por el agua, al tiempo que incluirá aspectos transversales con materias como energía, agricultura, turismo o desarrollo territorial.

Para ello, Morán apeló a la "responsabilidad" del resto de los partidos políticos y administraciones públicas con el fin de alcanzar "un consenso razonable" en esta materia. "Tenemos muy poco tiempo para intervenir. Cuanto más tiempo perdamos, más costes tendrá para el país", advirtió.

Morán abogó por una política del agua que minimice la vulnerabilidad de la población, el medio ambiente y los bienes y actividades económicas aplicando el principio de precaución. "Es un error perseverar en una senda de adjudicar derechos que no podrán hacerse efectivos. Si hoy la demanda de agua supera la capacidad de algunas demarcaciones, pensemos qué sucederá si seguimos instalados en una dinámica de demandas crecientes en un escenario de reducción drástica del recurso hídrico", comentó.

En este sentido, recalcó que el actual modelo de gestión del agua está actualmente "en proceso de revisión por la necesidad de adecuarlo al cambio climático y a sus impactos", y que la política hídrica debe considerar la anticipación a las posibles consecuencias climáticas y la reducción de la exposición a riegos de fenómenos extremos.

"Es imprescindible adecuar las concesiones de agua a fin de evitar las expectativas que genera la actual 'sobreasignación' de concesiones. Sólo de esta manera podremos ajustar esas concesiones a la esperada disminución de caudales, consecuencia de los impactos del cambio climático, asegurando los usos y actividades y respetando, al mismo tiempo, los caudales ecológicos que garantizan el buen estado medioambiental de nuestras masas de aguas superficiales y subterráneas", añadió.

Por último, Morán comentó que el Gobierno trabaja en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, y que los planes hidrológicos incluyen hasta 3.500 medidas de saneamiento y depuración con una inversión cercana a los 10.000 millones de euros hasta 2030.

