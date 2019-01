El gobierno quiere reducir las muertes por contaminación como por accidentes de trafico

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara un Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica con el fin de reducir la polución y evitar las muertes prematuras asociadas a esta causa como ha ocurrido en los últimos años para reducir la siniestralidad en las carreteras, especialmente con la entrada en vigor del carné por puntos.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó este miércoles en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en Madrid que ese programa incluirá "las medidas necesarias que lleven a la reducción de los contaminantes atmosféricos en todo el territorio nacional".

"La calidad del aire que respiramos los españoles no puede dejar de ser un motivo de especial preocupación para una administración responsable. La calidad el aire en España no es un problema de carácter general, aunque sin duda sí es una causa de profunda preocupación en áreas densamente pobladas, precisamente aquellas que atraen dinámicas de crecimiento demográfico sostenido", comentó.

Morán indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la contaminación del aire es una causa principal de muerte prematura y enfermedad en el ámbito mundial, "al aumentar la incidencia de un número importante de enfermedades respiratorias, cardiovasculares o inmunológicas".

Apuntó que, según la OCDE, el coste en España por las muertes prematuras asociadas a la polución asciende a 45.961 millones de dólares (cerca de 40.500 millones de euros) al año, de los cuales el 50% se debe al impacto del transporte por carretera, y que los accidentes de tráfico cuestan unos 9.600 millones de euros anuales.

En este sentido, apuntó que "este país no puede seguir soportando un volumen de pérdida de vidas humanas y de disminución de calidad de vida" debido a la contaminación atmosférica.

Morán recalcó que "el martilleo insoportable" del número de muertos en las carreteras durante los fines de semana hace algunos años hizo que la sociedad acabara "interiorizando" que era "una tortura permanente" y que debían adoptarse medidas en materia de seguridad vial, "algunas de ellas contestadas" socialmente por ser restrictivas, como el carné por puntos.

"No entiendo por qué multiplicando por cinco el número de muertos atribuidos a un sector que afecta a la movilidad deba merecer una menor atención por parte del Gobierno. ¿Quizá por que los muertos son más difusos? ¿Por que no aparecen contabilizados los fines de semana? No deja de ser un tanto hipócrita el no tenerlos contabilizados en estos términos, son vidas humanas. Por lo tanto, tenemos que dar una respuesta y no nos lo podemos permitir como país", aseveró.

ALGUNAS MEDIDAS

Para mejorar la calidad del aire, Morán comentó que el Gobierno ha establecido requisitos específicos para el uso de biocombustibles sólidos en calderas no industriales, ha integrado el Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo impositivo estatal especial y ha introducido un incentivo económico para que se utilice la electricidad de la red terrestre en los buques atracados en puertos.

Además, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 equipara la fiscalidad del diésel a la gasolina por motivos medioambientales e incluye incentivos económicos para aplicar desde el lado de la demanda políticas de movilidad sostenible, con una nueva dotación de 67 millones de euros en ayudas para la adquisición de vehículos menos contaminantes.

VEHÍCULO ELÉCTRICO

Por otro lado, Morán deseó que que el Gobierno y el sector del automóvil planifiquen "un proceso razonable" de tránsito hacia la producción de vehículos menos contaminantes porque España exporta el 80% de los vehículos, la mayor parte de ellos a la UE, cuando "Europa está cerrando sus ciudades al acceso a los vehículos que producen emisiones". "Si vendemos el 80% de nuestra producción fuera, ¿a quién vamos a vender si se la vendemos a Europa?", se preguntó.

A este respecto, indicó que muchas marcas europeas de automóviles se han aliado con mercados asiáticos para producir vehículos eléctricos e indicó que ese proceso "de tránsito" debería concluir entre 2040 y 2050.

"Pondría por delante de cualquier otra circunstancia el compromiso social, el compromiso con este país, la necesidad de atender a un impacto tremendo en salud de pérdida de vidas y después lo demás, pero sabiendo que tenemos que alcanzar ese objetivo. Creo que debemos hacerlo porque si no, estaríamos poniendo en riesgo la continuidad del sector de fabricación de automóviles en nuestro país", concluyó.

