El gobierno quiere crear 120.000 empleos sobre economía circular en una década

23/01/2019 - 13:29

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el liderazgo del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobará "en breve" una Estrategia Española de Economía Circular con medidas hasta 2030 y con la que pretende crear "hasta 120.000 empleos de calidad y estables" en ámbitos relacionados con el reciclaje y la reutilización de materias primas, residuos o agua, entre otros sectores.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó este miércoles en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en Madrid que esa Estrategia abrirá "una ventana de oportunidades a las empresas" para fomentar el tránsito de una economía lineal (producir, usar y tirar recursos) a otra lineal (en la que los estos se reciclan o reutilizan).

"Ante el reto del agotamiento de recursos, de la escasez de materias primas y del incremento de los residuos, hemos de responder tratando de cerrar el círculo económico, trabajando en el ecodiseño, la ecoinnovación y la reintroducción y aprovechamiento de subproductos y residuos como materia prima de otros ciclos productivos", dijo.

La Estrategia Española de Economía Circular atenderá especialmente los sectores de la construcción y la demolición, la agroalimentación, la industria en su conjunto, los bienes de consumo y el turismo.

No en vano, comentó que la construcción genera un 40% de los residuos y aglutina un 5% del PIB; la agroalimentación desperdicia ocho millones de toneladas de alimentos; la industria abarca un 23% del PIB y un 12% del empleo; los bienes de consumo comprenden sectores como envases, embalajes, textil y fabricación eléctrica y electrónica, y el turismo, con un 11% del PIB y un 13% del empleo, ejerce "una presión importante sobre un recurso escaso como es el agua, a la vez que es una fuente de generación de residuos".

Morán indicó que la Estrategia incluirá varios planes de acción, el primero de los cuales incluirá un centenar de medidas presupuestadas en más de 600 millones d euros.

Con la Estrategia, el Gobierno pretende reducir el consumo de materias primas en un 30% para 2030 en relación con el PIB de España de 2015, reciclar el 60% de los residuos municipales y del 70% de los envases y crear hasta 120.000 nuevos empleos de calidad y estables.

OTRAS INICIATIVAS

Por otro lado, Morán anunció que el Ministerio para la Transición Ecológica presentará en el primer cuatrimestre de este año una Hoja de Ruta sobre Plásticos para España con el fin de mejorar la información sobre este sector, fomentar la prevención de residuos, evitar su abandono en el medio ambiente, mejorar la gestión de los residuos y fortalecer el mercado de materias primas secundarias.

Además, indicó que este departamento lanzará en el primer trimestre del año una Estrategia Estatal Integral de Biodiversidad para frenar la pérdida de biodiversidad y compatibilizar la actividad económica en el mundo rural con la preservación de especies y hábitats.

Morán recalcó que el Ministerio para la Transición Ecológica está concluyendo la redacción de un plan para la conservación de polinizadores, "especies cruciales tanto para la polinización de la flora silvestre como para un gran número de especies cultivadas". "Es conocida la portada de la revista 'Time' llamando la atención de la catástrofe que puede suponer un mundo sin abejas", comentó.

"NO HAY UN PLANETA B"

Por otra parte, Morán subrayó que "la calidad ambiental es un derecho de todos los ciudadanos españoles, y su protección, una obligación de todas las administraciones", y que los "dos grandes retos" planetarios en esta materia son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

"Abordar el reto del cambio climático exige una acción sin precedentes en todos los aspectos de nuestra sociedad y nuestra economía", comentó, antes de añadir: "Es urgente: cuanto antes se reduzcan las emisiones, más opciones tendremos disponibles y menores serán los costes. Por ello, los próximos 10 años son críticos. Como suele decirse, no puede haber un plan B porque no hay un planeta B. No podemos cambiar de planeta, sino que tenemos que cambiar el planeta. Las emisiones de dióxido de carbono tendrían que reducirse drásticamente, llegando a cero netas alrededor de 2050".

En este sentido, abogó por "hacer un viaje en busca de un nuevo planeta, sano, porque éste lo estamos agotando". "Hemos de hacer ese viaje, efectivamente, pero sin movernos de aquí. No es un viaje en el espacio, sino un viaje en el tiempo, hacia un futuro sostenible. Y hemos de hacerlo lo antes posible, porque el estado de situación de nuestras aguas, del aire que respiramos y de nuestro clima se deteriora a pasos agigantados, y podemos quedarnos sin recursos antes de completarlo", concluyó.

