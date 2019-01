Discapacidad. a coruña, cáceres y málaga, entre las próximas citas de la muestra 'hoy toca el prado', que acerca la pintura a las personas ciegas

23/01/2019 - 14:39

'La fragua de Vulcano' de Velázquez, 'Noli me tangere' de Correggio, 'El quitasol' de Goya, 'la Gioconda' del Taller de Leonardo da Vinci, 'El caballero de la mano en el pecho' del Greco y 'Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio' de Van der Hamen forman parte de la exposición 'Hoy Toca el Prado', que en 2019 visitará A Coruña, Cáceres, Málaga, Alicante, Zaragoza y Lleida para acercar la pintura a las personas con discapacidad visual.

Se trata de una exposición desarrollada por el Área de Educación del Museo con la colaboración de técnicos de la ONCE y profesionales con discapacidad visual, que ofrece imágenes en relieve de una selección de obras representativas de la colección del Prado. Su objetivo es que estas réplicas puedan ser recorridas o tocadas con las manos para permitir una nueva lectura a las personas con discapacidad visual, según explicaron a Servimedia fuentes del museo.

En la elección de las obras se ha tratado de representar toda la riqueza del museo, prosiguieron, por lo que la muestra incluye retratos masculinos y femeninos, una naturaleza muerta, una pintura religiosa, otra mitológica y una escena costumbrista, pertenecientes a las distintas épocas y escuelas del Prado.

Patrocinada por Fundación Axa, la exposición se inauguró en 2015 en Madrid y visitó otros seis museos de otras tantas ciudades españolas. En cada una de ellas, se eligió una obra de las colecciones locales para adaptarla a relieve y exponerla junto a las demás. En 2019 se pretende repetir la experiencia en nuevas ciudades, dado el éxito cosechado en la pasada edición.

En declaraciones a Servimedia, Alberto Daudén, técnico de acceso al patrimonio de la ONCE, explicó que "es muy importante decidir qué elementos de un cuadro se incluyen y cuáles se dejan fuera" de la adaptación, ya que "tocar un cuadro no es lo mismo que verlo". "El tacto es un sentido analítico, y no podemos sobrecargarlo de información".

Por otra parte, la elección de diferentes texturas ayuda a transmitir distintas sensaciones a los visitantes, explicó. La exposición se acompaña de audiodescripciones y de carteles en Braille que orientan a las personas ciegas a la hora de recorrer los cuadros. "Esto es importante en las obras muy complejas para saber por dónde empezar y cómo interpretarlas", subrayó.

De este modo, los visitantes pueden acceder a las obras a través de los sentidos de la vista, el tacto y el oído. Asimismo, se ofrecen unas gafas opacas –que impiden la visión- para facilitar esta experiencia sensorial a todo tipo de público.

