El PSOE-M califica a Ayuso como "una profunda mujer machista"

Madrid, 24 ene (EFE).- La diputada del PSOE-M Pepa Pardo ha calificado a la candidata del PP para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "una profunda mujer machista" por sus declaraciones sobre la mujer, "un aserejé que no entiende ni ella".

En su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid durante un debate monográfico para analizar la situación de la mujer en la Comunidad, la diputada socialista se ha referido a unas declaraciones de Ayuso en las que dijo que "el hombre es violento con la mujer y también con el propio hombre".

"En el ámbito de mujeres progresistas no he visto yo eso. Es una señora que ha puesto de manifiesto claramente que no es nada feminista, pero lo más grave es que se rebela como una profunda mujer machista", ha asegurado.

En su opinión, las declaraciones que ha estado haciendo recientemente Ayuso sobre mujer "son un aserejé que no entiende ni ella".

Por otro lado, ha dicho que "ni la igualdad ni la lucha contra la violencia de género" forman parte de las "prioridades políticas" del PP.

"Este Gobierno ha hecho muy poco. Hay que reconocer que ha hecho algo pero poco, es insuficiente", ha añadido en referencia al Ejecutivo autonómico.

Entre otros aspectos, ha denunciado que la red de atención a las mujeres víctimas de violencia machista en la Comunidad "es precaria" y está dotada de "poco" presupuesto, al tiempo que ha señalado que esta legislatura "han dejado 4,3 millones de euros sin gastar".

En cuanto al empleo, ha afirmado que la tasa de actividad femenina en la región es once puntos inferior a la masculina y las mujeres "sufren más jornadas parciales, más temporalidad, segregación ocupacional y una brecha salarial del 27 %".

También ha alertado de que "falta inversión en educación y voluntad política para cambiar la cultura machista por la de la igualdad y el respeto".

"Miedo nos da pensar qué pasará a partir de ahora que se han quitado los complejos y que han recuperado al auténtico PP", ha manifestado.