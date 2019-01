Discapacidad. el cermi considera "un avance" la actualización de la prestación ortoprotésica aprobada por sanidad

25/01/2019 - 14:17

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera "un avance" para las personas con discapacidad y los pacientes en general la actualización de la prestación ortoprotésica de Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobada por orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, cuya entrada en vigor tendrá lugar el 1 de julio de 2019.

Así se lo trasladó ayer una delegación del Cermi a la ministra María Luisa Carcedo, quien convocó a la plataforma representativa global de la discapacidad a la sede ministerial para exponerle de primera mano los contenidos más relevantes de la Orden ministerial y agradecer la activa participación de la discapacidad organizada en la renovación de esta prestación sanitaria, como interlocutora principal de la sociedad civil en este proceso, que ha durado años y se ha trabajado con equipos ministeriales distintos, según informa el propio Cermi en una nota de prensa.

Para el Cermi, la prestación ortoprotésica "es una de las más relevantes para las personas con discapacidad, porque resulta determinante para la autonomía personal y una vida activa y participativa, que haga posible la inclusión en la comunidad".

"A pesar de esta importancia, la prestación ortoprotésica permanecía anclada en el pasado, completamente desactualizada, sometida a rigideces y burocracias extremas, profundamente inequitativa según el territorio o la Administración o Entidad gestora que la dispensara y exigiendo de la persona usuaria copagos inaceptables", añade la entidad.

En su opinión, "muchos de estos aspectos negativos se corrigen o se enfocan de un modo mucho más racional, justo y equitativo, ampliando considerablemente la oferta, cuantifcándola en valores monetarios más cercanos a los del mercado, minimizando los copagos, que serán residuales e introduciendo transparencia y un trato más igualitario con independencia de la administración o entidad proveedora".

Además, explica que otro elemento positivo es que prevé su propio mecanismo de actualización, mucho más ágil y eficaz que el vigente, lo que permitirá espirales de renovación más sencillas, en función de las aportaciones que haga la ciencia, la tecnología y el mercado.

Para el sector social de la discapacidad, es también "un motivo de satisfacción que por fin la discapacidad organizada tenga un miembro de pleno derecho en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica del SNS, que se designará a través del Consejo Nacional de la Discapacidad, en el que el Cermi representa a este movimiento social".

Pese a que globalmente esta Orden, y otras en curso de elaboración que la complementarán, constituye una mejora objetiva, han quedado elementos no resueltos –no inclusión de los productos de apoyo para la práctica deportiva de las personas con discapacidad, supuestos de prescripción en función de la etiología de la discapacidad, y no de la necesidad de autonomía de la persona, considerada individualizadamente, etc.-, sobre los que el Cermi seguirá insistiendo ante Sanidad, para darles una respuesta adecuada", aclara la entidad.

Por último, el Cermi pide a la ministra Carcedo "audacia y valentía" para otorgar a las prótesis auditivas, pendientes de otra modificación normativa que está en trámite en estos motivos, una solución adecuada, "desterrando la discriminación histórica que estos productos de apoyo destinados a personas con discapacidad auditiva han sufrido y siguen sufriendo, sometida su provisión a criterios arbitrarios de edad".

(SERVIMEDIA)

25-ENE-19

DMM/gja