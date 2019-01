Educación. la onu pedirá a españa recuperar las estadísticas desagregadas sobre conocimiento del castellano y las demás lenguas cooficiales, para saber si se vulneran derechos

25/01/2019 - 14:35

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes, animó este viernes al Gobierno a volver a publicar estadísticas sobre el dominio del castellano y de las demás lenguas cooficiales por parte del alumnado, tal y como sucedía hasta 2010.

En rueda de prensa, el experto afirmó que incluirá esta petición en el informe que publicará a final de año sobre los derechos de las minorías en España. De momento, es una de las conclusiones preliminares a las que ha llegado tras los encuentros que durante doce días ha mantenido con altos funcionarios, representantes de la sociedad civil y miembros de minorías étnicas, culturales y religiosas.

Según dijo, "padres de alumnos se han quejado que en determinadas comunidades autónomas el sistema educativo no funciona bien". Desde distintas asociaciones le habrían transmitido que los estudiantes "o no aprenden bien el castellano, o no aprenden bien el idioma cooficial". En su opinión, "para tomar medidas hay que conocer los datos, y ahora mismo no tenemos". Por eso, consideró que fue "una pena" que se dejasen de publicar estadísticas en este sentido en 2010. "Haré una recomendación al respecto", avanzó.

A su juicio, "hay que dialogar de manera construtiva también respecto a la enseñanza de los idiomas. Si no, lo que se produce es un diálogo de besugos". Preguntado por los periodistas, el experto quiso dejar claro que se ha centrado más en la posible vulneración de los derechos lingüístícos de los hablantes de euskera, catalán o gallego, "porque respecto a España, que es lo que tomamos como referencia, estas son las minorías lingüísticas, y no el castellano". No obstante, distintas informaciones publicadas indican que Ee Varennes también se habría reunido con asociaciones que critican la discriminación del castellano en la escuela catalana.

(SERVIMEDIA)

25-ENE-19

AGQ/gja