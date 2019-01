Rescate de julen. fuerzas de seguridad y efectivos de emergencias se despiden de julen

26/01/2019

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados y los servicios de Emergencias de España manifestaron este sábado sus condolencias por la muerte de Julen, cuyo cuerpo fue hallado a la 1.25 horas de la pasada madrugada por la Brigada de Salvamento Minero en el pozo de Totalán (Málaga) en el que cayó el domingo 13 de enero.

El dolor por el fatídico desenlace del rescate del niño de dos años y medio que colapsó en un pozo el domingo día 13 originó una avalancha de mensajes de condolencias y pésame por parte de fuerzas de seguridad, autoridades, empresarios, artistas y decenas de ciudadanos que inundaron las redes sociales, convirtiendo el accidente en trending topic desde las 3.00 horas de la madrugada.

La Guardia Civil, uno de los muchos cuerpos que ha trabajado sin descanso hasta lograr su rescate, quiso mostrar su "agradecimiento a todos los que desde toda España y desde todos los ámbitos han dado lo mejor de sí mismos persiguiendo un sueño que, por desgracia, no pudo hacerse realidad".

"Vuestro ejemplo de esfuerzo, tesón y valor en la búsqueda de #Julen quedará para siempre", manifestó el Instituto Armado a través de una publicación fijada en su cuenta de Twitter, en la que, a las 2.43 comunicaba cómo, "desgraciadamente...a pesar de tanto esfuerzo de tanta gente, no fue posible... #DEPJulen".

En la misma red de microblogging, la Asociación Unificada de Guardias Civiles publicaba un texto en el que agradecía la labor de cientos de personas que han colaborado con el operativo de rescate de Julen que acompañó de una fotografía con el lema "Por ti, Julen, descansa pequeño".

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico reconocían estar "con los ojos humedecidos y el alma partida en dos". "Queremos agradecer a todas las personas que de una manera u otra, han colaborado para localizar al pequeño Julen.... Un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y nuestro apoyo a la familia de Julen, no es justo.....".

Han sido miles de usuarios los que se han despedido del pequeño de Totalán y han reconocido y agradecido la labor de los más de 300 especialistas que han participado en la operación para su rescate, entre ellos, con cariñosos mensajes hacia la Brigada Central de Salvamento Minero, a cuyos efectivos han mostrado su reconocimiento y gratitud.

También a los efectivos de Protección Civil y Emergencias de España, que en su cuenta de Twitter lamentó "profundamente la pérdida del pequeño Julen". "Desde @proteccioncivil queremos enviar todo nuestro apoyo a la familia y nuestro agradecimiento a todos los equipos que han trabajado sin descanso hasta su localización #DEPJulen", escribieron.

Desde la Policía Nacional sus efectivos se confesaban "unidos por el dolor con los padres y familiares de Julen", a los que también enviaron su "más sincero pésame". "Gracias a todas las personas que han trabajado sin descanso para localizarle #DEPJulen", concluyeron.

ANDALUCÍA SE VUELCA EN EL DOLOR

Los mensajes se han multiplicado con similar cariz por parte de un largo etcétera de fuerzas de seguridad y emergencias como el 112 Comunidad de Madrid, los bomberos de la Comunidad de Madrid; el Ejército de Tierra, el Estado Mayor de la Defensa o el mismo Ministerio de Interior.

El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska lamentaba que, "después de días de intensa búsqueda y trabajo incansable, el cuerpo del pequeño Julen ha sido hallado sin vida en el pozo de Totalán". "Nuestro pésame y condolencias a la familia. Y nuestro reconocimiento al esfuerzo de la @guardiacivil, los mineros y todo el equipo de emergencias", resolvía.

Desde Andalucía, el delegado del Gobierno en la Autonomía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, transmitió su "más sentido pésame a la familia de Julen" y narró la "profunda tristeza" que produjo llegar a la "meta indeseada entre todas las personas que han intervenido en su búsqueda y que, seguramente, es compartida por toda España".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiso trasladar a la familia de Julen la "enorme tristeza y el más sentido pésame de todos los andaluces". "Mantuvimos la esperanza hasta el final, con un esfuerzo titánico por parte de quienes han participado en el rescate, héroes a los que hay que reconocer y admirar. DEP", admitió.

Su antecesora en el cargo, Susana Díaz, también utilizó Twitter para mostrar su "dolor y tristeza por el trágico desenlace del rescate de Julen" y dar sus "condolencias a su familia y a los vecinos de Totalán", así como su "reconocimiento a todos cuanto hicieron posible, con su esfuerzo y solidaridad, que mantuviéramos viva la esperanza estos 13 días agónicos".

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, se mostró igualmente consternada por este "trágico desenlace del rescate del pequeño Julen" y trasladó su "sentido pésame a la familia" y su reconocimiento a los servicios de emergencias, rescate y mineros "por el enorme esfuerzo estos 13 días. Ha sido un ejemplo tan grande de solidaridad que nos inspira a todos", afirmó.

Un pesar compartido por muchos de los dirigentes regionales, locales y autonómicos, como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien subrayó que, "lamentablemente", el hallazgo del cadáver de Julen es "la peor de las noticias posibles del rescate".

DE LA CASA DEL REY A MILES DE CIUDADANOS

Los mensajes de apoyo llegaron desde todos los rincones del país, por parte de la Casa de Su Majestad el Rey, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP Pablo Casado, el de Ciudadanos, Albert Rivera; o el de Podemos, Pablo Iglesias.

Asimismo lamentaron la tragedia y trasladaron el dolor a la familia desde distintos partidos políticos como Izquierda Unida; y en nombre de figuras de relieve como Antonio Banderas, quien se mostró "consternado por este triste final" o Alejandro Sanz. El cantante indicó en un tuit: "Hasta siempre Julen corazón, no sabes cuanta luz has derramado sobre las almas de tod@s. Un abrazo emocionado a la familia y a los equipos de rescate gracias por no desfallecer nunca. #DEPJulen".

