Marlaska dice que la investigación sobre la muerte de julen será "seria, diligente y rápida"

26/01/2019 - 14:10

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconoció este sábado que, durante estos trece días, se ha hecho "lo humana y técnicamente posible para salvar a Julen", el pequeño de Totalán (Málaga) que se precipitó a un pozo donde fue localizado sobre la 1.25 horas de la pasada madrugada por la Brigada de Salvamento Minero.

En declaraciones a la prensa, acompañado del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Grande-Marlaska reconoció que, "desgraciadamente" no ha sido posible rescatarlo con vida después de un "trabajo incansable de la Guardia Civil y del resto de intervinientes".

El titular de Interior expresó su "pesar, apoyo y solidaridad" con la familia del "pequeño Julen, especialmente con sus padres, Vicky y José". "Es obvio que es muy difícil imaginar el dolor y el tremendo desgarro que la muerte de un hijo puede causar en unos padres y especialmente en la angustia que esos padres y la familia del menor han podido padecer durante estos trece días", añadió.

"Durante muchas horas, toda España ha tenido la esperanza de que encontrásemos a Julen con vida y ese, evidentemente, ha sido el propósito de todas las instituciones públicas y privadas", admitió el ministro.

Grande-Marlaska precisó que, en concreto, el trabajo del Instituto Armado "no ha terminado", porque ahora resta su actuación como policía judicial y siguiendo las "indicaciones" que realice la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, competente para determinar las circunstancias que han concurrido en este "trágico suceso".

Por ello, pidió que dicho trabajo se desarrolle "con la misma coordinación con la que se ha llevado hasta ahora el rescate del pequeño Julen".

Tras anunciar que se realizará una investigación "seria, diligente y rápida" para "dar respuestas en un tiempo lo más breve posible, pero con todas las garantías a lo sucedido", afirmó que, de momento, no es posible determinar si el tapón que había en el pozo pudo estar provocado por el movimiento de toneladas de tierra de la zanja.

"Hasta ahora, el objetivo fundamental era rescatar como víctima a Julen, ahora se inicia la investigación de todas las circunstancias que determinaron el fatal suceso", insistió, al tiempo que no quiso realizar conjeturas sobre las circunstancias en que se produjo la muerte.

Y, "menos aún cuando no tenemos los elementos objetivos y serios y suficientemente contrastados para llegar a una conclusión", por lo que solicitó que no se hagan "presunciones" y "no nos adelantemos a los hechos".

Grande-Marlaska demandó que no se alcancen "conclusiones ajenas a datos objetivos" antes de conocer el resultado de una autopsia que determinará las causas "con un grado de fiabilidad importante".

Asimismo, instó a seguir "arropando" a la familia de Julen en su "inmenso dolor, evitando infringirles daño alguno".

LABOR DE INGENIERÍA HUMANITARIA

Desde el día en que Julen "cayó al pozo, todos hemos hecho una labor de ingeniería humanitaria en la que han participado cientos de personas" y en la que todas las instituciones "han colaborado y se han coordinado perfectamente", entre las que citó desde el Ayuntamiento de Totalán, la Diputación de Málaga, la Junta y la Administración General del Estado, así como "empresas públicas, privadas y organizaciones civiles que han puesto todo de por medio".

A su juicio, el "tremendo dolor" de la muerte de Julen solo lo puede mitigar, "si lo palía en algún sentido, la solidaridad y determinación con la que tantas personas han intervenido en una operación de rescate enormemente compleja desde un punto de vista técnico y que se ha desarrollado a contrarreloj".

El ministro mostró su "profundo orgullo y agradecimiento por la solidaridad demostrada por los vecinos de Totalán y por cientos de personas, organizaciones y colectivos de toda España", entre los que cito a los equipos de mineros, bomberos, psicólogos, ingenieros, sanitarios, servicios de emergencia de Protección Civil, voluntarios y "muy especialmente" a la Guardia Civil, que ha coordinado toda la actuación.

Marlaska expresó su agradecimiento a personas "que han tenido una labor especial desde el ámbito civil" y en concreto mencionó a Ángel García Vidal, delegado del Colegio de Ingenieros y Antonio Nieto, ingeniero de Carreteras.

"Es un orgullo y quiero agradecer el extraordinario trabajo que una vez más ha desarrollado la Guardia Civil, que ha coordinado todas labores de rescate y ha participado activamente", aseveró, mostrando su "gratitud, confianza y reconocimiento por la profesionalidad, dedicación, implicación y humanidad que han demostrado desde primer momento hasta el último". "Cientos de agentes de diversas unidades de la Guardia Civil han estado volcados estos 13 días con sus noches para encontrar a Julen con la convicción hasta el último momento de que en este pozo podíamos encontrarlo con vida", añadió.

En su mensaje de gratitud también tuvo palabras de reconocimiento para los miembros de equipo de montaña, especialistas en microvoladuras, espeleología, actividades subacuáticas, policía judicial, explosivos, unidad aérea, Seprona, Guardia Ciivl de Tráfico, Seguridad Civil, Comunicaciones y efectivos de las compañías de Vélez Málaga, Coín, Marbella y Ronda. "Todos han dado lo mejor de sí mismos, dirigidos por el coronel Jesús Esteban", manifestó.

El titular de Interior reconoció a todos los "actores, administraciones, empresas públicas y privadas que han colaborado en el rescate". "Todas juntas han dado un ejemplo de cooperación " y expresó el deseo de que "ese espíritu de solidaridad y cooperación institucional se mantenga en todos los ámbitos y no tenga que ser una tragedia como la del pobre Julen la que nos tenga trabajar unidos en ese convencimiento".

(SERVIMEDIA)

26-ENE-19

MJR/ecr