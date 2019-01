Móstoles implantará un 'carné de vecindad' para inmigrantes sin papeles

Móstoles, 29 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Móstoles ha iniciado la puesta en marcha de un 'carné de vecindad' que pretende proporcionar servicios municipales a todas las personas empadronadas o que puedan demostrar su residencia en la localidad -durante al menos seis meses- y que no dispongan de identificación oficial.

Esta iniciativa, que fue aprobada el Pleno municipal celebrado el pasado jueves, va dirigida a "aquellas personas que no dispongan de un documento oficial identificativo, es decir que no dispongan de DNI o documento europeo de identificación", fundamentalmente inmigrantes extracomunitarios.

"Se hace necesario un documento que abra las puertas de los servicios de la ciudad, sin restricciones, desde la atención sanitaria, a los servicios sociales, de ocio y deportivos, de empleo o cualquier otro", recoge la propuesta presentada por el Gobierno municipal, formado por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV.

Además de los servicios mencionados, este documento también dará acceso a la formación no reglada, impulsada desde la Administración, que busca "potenciar las habilidades laborales, el autoempleo y la búsqueda activa de trabajo", añade la moción.

Para llevarlo a cabo, el Consistorio establecerá un protocolo de gestión y formalizará un convenio de colaboración con las asociaciones de inmigrantes para la "difusión y trámite" de esta tarjeta, que servirá "como prueba para que los jueces reconozcan esa situación de arraigo de la persona inmigrante".

Asimismo, el Gobierno municipal buscará alcanzar un acuerdo con el Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid para que este carné les sirva como identificación con el objetivo de poder solicitar el abono transporte.

"La tarjeta estará destinada a todas las personas venidas de unos y otros lugares del mundo (que cumplan los requisitos) que consumen en la ciudad, están en sus calles y forman parte de nuestro futuro", ha señalado la concejal adjunta de Cooperación y Convivencia, Beatriz Mogrovejo (Ganar Móstoles).

Mogrovejo ha insistido en que, además de lo ya expuesto, la propuesta sirve para "demostrar" el enraizamiento y evitar así que estas personas puedan ser llevados a un Centro de Internamiento para Inmigrantes (CIE), "una cárcel para personas que no han cometido ningún delito", ha asegurado.

En este sentido, la edil de Cooperación y Convivencia ha insistido en que este es uno de los "riesgos" que se encuentra una persona en situación irregular, "que sea identificada denunciada e internada en un CIE", y para intentar evitarlo, declara, es "fundamental" poder demostrar el arraigo.

Sin embargo, para el PP, esta es una propuesta "sin contenido" que crea "falsas esperanzas" porque "no van a poder generar ninguna mejora", ya que "no sustituye al permiso de residencia o de trabajo, ni reconoce situaciones que corresponden al Ministerio del Interior, y no identifican a las personas".

El portavoz del PP, Alberto Rodríguez de Rivera, ha reiterado que este documento "tampoco dará más derechos de servicios sanitarios, de los que ya tenían", y que, por eso, lo que tiene que hacer el Ejecutivo local es "dejarse de anuncios vacíos y "potenciar los servicios sociales para atender a estas personas".

"No busquemos atajos que no son más que cantos de sirena. Dejemos trabajar a las organizaciones especializadas en esta materia, colaboremos con ellas, ampliemos convenios, pero no creemos falsas expectativas con iniciativas como estas", ha añadido, recalcando que este documento "no te sirve para abrir una cuenta en un banco". EFE

