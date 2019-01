Discapacidad. el gobierno impulsará el turismo accesible con un plan de formación y un nuevo acuerdo con la fundación once

El Gobierno pondrá en marcha este año varias actuaciones para dar un impulso al turismo accesible en España, según anunció este martes la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, durante su comparecencia en el Congreso para presentar la partida para turismo de los próximos Presupuestos.

Oliver explicó que el Gobierno pondrá en marcha este 2019 "un plan de formación en accesibilidad" dentro del Sistema de Calidad Turística Española, que ayude al objetivo del Ejecutivo de crear "una marca o sello específico que identifique el producto turístico accesible".

La secretaria de Estado también avanzó que el Gobierno lanzará "una nueva línea de colaboración con la Fundación ONCE", con la que "queremos promover la incorporación de medidas que posibiliten el acceso, utilización y disfrute de las infraestructuras, productos y servicios turísticos de forma normalizada, autónoma y segura".

Oliver afirmó días atrás que "en España no solo queremos ser líderes en turismo, sino también en turismo accesible, porque nos hace ser más competitivos y acogedores".

Con motivo de la última edición de la feria de turismo Fitur, clausurada el pasado domingo, la secretaria de Estado presidió la presentación del proyecto de la Fundación ONCE 'Camino de Santiago para todos', concebido para mejorar la accesibilidad del denominado Camino Francés, el más visitado por los peregrinos.

La iniciativa incluye una aplicación móvil con información accesible y fácil de entender, orientada especialmente a las personas con discapacidad visual o intelectual.

Según el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España, realizado por Fundación ONCE, un 40% de los hoteles no tiene habitación adaptada, la recepción no es accesible y el personal no tiene la formación adecuada para atender a clientes con dificultades de movilidad.

De los restaurantes, la mitad no tiene un aseo adaptado ni un acceso correcto o a nivel. Tampoco las oficinas de turismo ofrecen un servicio adecuado para los turistas con discapacidad. El 60% no dispone de un punto de atención accesible y el 70% no muestra información sobre accesibilidad de los recursos turísticos.

