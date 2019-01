Espasa retira el último libro de pedro letai, abogado de la sgae acusado de plagio

La editorial Espasa Poesía, perteneciente al Grupo Planeta, ha retirado el último libro de poesía del abogado de la SGAE Pedro Letai, titulado 'Dejamos de contar los días', cuyo lanzamiento estaba previsto para hoy, después de las acusaciones de plagio que ha recibido el autor y que comprometen dos publicaciones anteriores en otras dos editoriales.

Así lo han confirmado fuentes de la editorial catalana a Servimedia después del escándalo destapado por 'El Español', que informa de plagios en 99 de las 160 páginas de 'Siete canciones pasada la medianoche', una publicación de Letai de 2014 editada por noVelnoBel y que contiene artículos y textos del periodista Manuel Jabois y de Ray Loriga.

Desde Espasa no vincularon expresamente la retirada de la nueva publicación con el plagio, aunque confirmaron que este libro, por el momento, no saldrá, pese a que algunas plataformas digitales aún permiten encargarlo. No obstante, ya no aparece en los catálogos de Espasa y de la editorial Planeta, según comprobó Servimedia.

Pedro Letai, que ejerce como abogado experto en propiedad intelectual para la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), también ha sido acusado de plagio en su obra 'Las cosas no pueden ser', lanzado en mayo de 2018 por la editorial 'La huerta grande' y que contiene tuits calcados de un usuario de Twitter (@Carygooper) publicados entre 2014 y 2015, tres años antes de la publicación.

Después de la denuncia pública de este usuario, otros tantos se han sumado evidenciando que la obra de Pedro Letai contiene frases recogidas de sus tuits sin citar, por lo general frases ocurrentes como '¿Para qué queremos a Dios si tenemos ibuprofeno, que perdona igual pero no juzga?' o 'reparto excusas con la pericia de un mago que lanza dagas a una doncella giratoria', escritos por el mencionado tuitero.

