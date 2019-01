Guirao lucirá un conjunto de ana locking en la gala de los goya

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, vestirá moda española en la próxima gala de entrega de los Premios Goya que se celebran el próximo sábado en Sevilla, portando un conjunto de smoking de la diseñadora Ana Locking, según informó su gabinete.

Guirao lucirá un smoking en seda negra de muaré con solapa redonda, "una buena opción", según el ministro, porque "representa modernidad y calidad". Locking, también artista y fotógrafa, se caracteriza por la mezcla de artesanía y experimentación en sus colecciones.

El atuendo del ministro consistirá, tal y como explicó la diseñadora, en "un traje de botonadura de hilera sencilla que, contrariamente a lo que se piensa, es más formal que la cruzada".

"Conozco el trabajo de José Guirao desde hace años y siempre he valorado mucho su dirección cultural, sobre todo durante su paso por el Museo Reina Sofía, cuyas exposiciones, algunas ya icónicas, dejaron una gran huella en mi desarrollo cultural. Por ello me hace especial ilusión que me haya elegido para vestirle en sus primeros Goya como ministro", destacó la diseñadora, que ha vestido, entre otros, a 'los Javis'.

