Carmen calvo, sobre la memoria histórica: "nadie puede obligar a este gobierno a cambiar de rumbo"

30/01/2019 - 14:10

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, defendió este miércoles la postura del Ejecutivo siguiendo las líneas que marcó José Luis Rodríguez Zapatero con el impulso de la Ley de Memoria Histórica.

"No habrá forma de hacernos cambiar de rumbo en lo que representa el recuerdo y la memoria. No hay paz sin justicia. Nadie nos puede obligar a no recordar para no restituir, para no saber lo que ocurrió. Nadie podrá obligarnos a esta renuncia y no lo haremos", advirtió durante un homenaje a siete académicos represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura, celebrado en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Madrid.

Calvo estuvo acompañada por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y por el presidente de la citada academia, Jesús María Sanz-Serna, que habló de los perfiles profesionales de los homenajeados.

"España no puede volver" a una situación en la que no haya pluralismo y en la que vuelva a ocurrir "la tragedia que supone desprendernos de los mejores", agregó durante su intervención en el homenaje, que calificó de "acto de justicia que llega muy tarde".

Para Calvo, la memoria histórica se llama "poder cerrar las heridas con la verdad". "Sólo así quedarán cerradas, sólo así seremos capaces de trazar un futuro donde estas negruras no vuelvan", recalcó.

EDAD DE PLATA

Los investigadores homenajeados son Enrique Moles Ormella, Ignacio Bolívar y Urrutia, Honorato de Castro y Bonel, Enrique Hauser y Neuburger, Emilio Herrera y Linares, Pedro Carrasco Garrorena y Blas Cabrera y Felipe.

En su turno de palabra, el ministro Duque recordó que la "Edad de Plata de la Ciencia Española surgió de una masa crítica de científicos cuyos objetivos son los mismos que hoy impulsan el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: hacer crecer el sistema español de ciencia, tecnología e innovación".

El ministro agradeció a los países que recibieron a los exiliados de la Guerra Civil, especialmente Francia y México, que acogieron a un importante número de científicos de diferentes disciplinas. También reconoció el "enorme talento que siempre ha existido" en España y lamentó que la Guerra Civil pusiese fin a la "edad de plata" de la ciencia española.

"Que no tengamos que parar por estos años de penuria", deseó, en un discurso en el que nombró a algunos de los protagonistas españoles de la "élite" científica internacional de décadas atrás.

Por su parte, Jesús María Sanz-Serna subrayó el papel que deben desempeñar en la vida pública "la tolerancia y el respeto" así como la necesidad de "rendir justicia" a los citados académicos, a quienes les fueron retirados méritos y reconocimientos.

En la misma línea se pronunció Antonio Bolívar Goyanes, nieto de Ignacio Bolívar Urrutia, que aludió a la ley de Memoria Histórica en una intervención en representación de los homenajeados.

El portavoz aplaudió que la normativa subraya "la carencia de vigencia de aquellas resoluciones contrarias a los derechos humanos" e impulsa la "rehabilitación moral". "Enhorabuena. Hay mucho por hacer", dijo a los representantes del Ejecutivo.

El acto conmemorativo de este miércoles, según el Gobierno, es la culminación de la resolución del Consejo de Ministros del 21 de diciembre de 2018.

