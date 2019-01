Salud. descubren que las distintas expresiones del dolor neuropático presentan bases celulares diferentes

31/01/2019 - 10:50

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

Científicos españoles han descubierto que las distintas manifestaciones del dolor neuropático presentan bases celulares diferentes, lo que podría tener implicaciones para el desarrollo de nuevas terapias para los pacientes que padecen este tipo de dolor, según el trabajo 'Mechanistic Differences in Neuropathic Pain Modalities Revealed by Correlating Behavior with Global Expression Profiling', publicado en la revista 'Cell Reports'.

El trabajo, realizado de forma conjunta entre la Universidad de Granada, Universidad de Harvard, Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Université Laval y The Jackson Laboratory, analiza el perfil de los cambios genéticos que ocurren tras una lesión nerviosa para profundizar en el conocimiento de los mecanismos de generación del dolor neuropático, provocado por lesiones en el sistema nervioso.

En la XIX edición del 'Premio a la Investigación en Dolor', que celebra la Cátedra Extraordinaria del Dolor de la Fundación Grünenthal y la Universidad de Salamanca anualmente para reconocer e impulsar los proyectos más novedosos sobre el conocimiento del dolor en el cuatro ámbitos, este estudio ha sido premiado en la categoría 'Investigación Preclínica'.

El galardón se ha otorgado al profesor Enrique J. Cobos del Departamento de Farmacología e Instituto de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. "Con esta aproximación demostramos que mientras que la alodinia al frío se produce por alteraciones neuronales en respuesta directa a la lesión nerviosa, el origen de la alodinia al tacto es muy diferente, siendo consecuencia de un proceso complejo en el que participa la interacción entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso", según detalla el premiado.

"La aportación más destacada de esta investigación en el campo del dolor radica en el descubrimiento de que las distintas manifestaciones del dolor neuropático presentan bases celulares diferentes. Esto podría tener implicaciones en un futuro para el desarrollo de nuevas terapias, puesto que los pacientes con una sintomatología predominante de dolor al frío o al tacto podrían necesitar estrategias terapéuticas distintas", explican los responsables en nota.

Asimismo, el premio en la categoría de 'Investigación Clínica' ha recaído en un estudio que ha conseguido disminuir la dosis opioide y mantener un nivel de dolor moderado en pacientes con dolor crónico no oncológico, liderado por el investigador y doctor en el Hospital General Universitario de Alicante, Javier Muriel, quien recibió el premio. Se trata de dos proyectos originales y de carácter independiente que han obtenido una dotación económica de 2.000 euros para poder continuar con sus labores investigadoras.

(SERVIMEDIA)

31-ENE-19

ARS/gja