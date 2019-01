La carta de los padres de Laura Luelmo: "El Estado ha fracasado al exponer a nuestra hija a un ser monstruoso"

Laura Luelmo, la profesora zamorana asesinada. Foto: Archivo

Enlaces relacionados Los padres de Laura Luelmo lamentan que los medios hagan un espectáculo de su muerte y piden que lo dejen ya (30/12)

La familia de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana que fue agredida sexualmente y asesinada por Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva) -lugar al que se había mudado pocos días antes para ejercer como profesora-, se ha mantenido alejada del foco mediático en todo momento. Ahora ha roto su silencio con una carta enviada a las Cortes de Castilla y León, en la que asegura que el Estado ha "fracasado estrepitosamente".

"El Estado ha fracasado estrepitosamente al no ser capaz de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de nuestra hija al exponerla a un ser monstruoso que, habiendo pasado por instituciones penitenciarias con el fin último del cumplimiento de su pena y su total rehabilitación para la inserción social, en el momento en que sale en libertad comete de nuevo, en la persona de nuestra hija, los dos actos (asesinato y agresión sexual) por los que fue anteriormente condenado", recoge la familia en dicha carta, a la que ha tenido acceso ABC.

La familia exige a los políticos que "sientan, piensen, reflexionen y actúen" porque "algún día les puede tocar de cerca". Por otro lado, piden una "una disculpa y una petición pública de perdón del Estado por su tremendo fracaso en la no consecución del cumplimiento de la pena" de Bernardo Montoya, asesino confeso de Laura Luelmo.

En este sentido, la familia no nombra directamente la prisión permanente revisable, pero pide que se revise el Código Penal para que este tipo de delitos sean "real y duramente castigados". "Los asesinos y violadores reincidentes que no tienen ni han mostrado su voluntad de recuperación no puedan seguir violando y matando y las penas por este tipo de delitos se cumplan íntegras", aseguran. "Los monstruos y seres perversos no pueden convivir en una sociedad a la que odian y contra la que van a seguir actuando", sentencia por otro lado la familia.

Laura Luelmo fue asesinada el pasado 12 de diciembre en la localidad de El Campillo, en Huelva. Estuvo desaparecida varios días, antes de que las autoridades encontrara el cuerpo semidesnudo entre uno matorrales. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y la autopsia reveló que había sido agredida sexualmente. Montoya -vecino de la joven que había cumplido condena por asesinato y el principal sospechoso desde el primer momento- fue detenido días después.