Fernando garea, presidente de la agencia efe: "es falso que los periodistas no se hubiesen identificado como tales en venezuela"

31/01/2019 - 12:49

MADRID, 31 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, subrayó este jueves que "es falso" que tres periodistas de la agencia detenidos en Venezuela "no se hubiesen identificado como tales" ante las autoridades de ese país. "Nuestros periodistas fueron interrogados por la inteligencia militar en el aeropuerto de Caracas", dijo respecto al argumento "genérico" que están dando las autoridades de Nicolás Maduro para justificar ese tipo de detenciones.

Así se pronunció Garea en los pasillos del Congreso de los Diputados en relación a la detención de tres trabajadores de la agencia, uno de ellos de nacionalidad española y dos colombianos, por parte de las autoridades de Nicolás Maduro. Todos viajaban junto a un conductor que habían contratado en Caracas.

"No sabemos más que hace unas cuantas horas, cuando les llevaron al edificio de la inteligencia militar", lamentó a la par que denunció que los abogados "intentaron entrar en la sede para hablar con ellos pero no se les ha permitido". "No sabemos más que eso ni tenemos ningún tipo de explicación", agregó.

Según el presidente de EFE, el equipo llegó desde Bogotá y estaban "acreditados como periodistas". "Además tenían que registrar sus equipos de trabajo", remarcó, entre los que se encontraban cámaras y otras herramientas propias para las labores informativas.

A la espera de que se tome "alguna decisión", Garea agradeció el apoyo que están prestando al caso los gobiernos español y colombiano y en especial el embajador de España en Caracas. También confía en que la presión diplomática y mediática contribuya a la liberación de los informadores.

(SERVIMEDIA)

31-ENE-19

AHP/MML/gja