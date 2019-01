Rosa maría mateo explica en el congreso que ha cambiado de coche porque heredó uno que "tenía 14 años y se estropeaba bastante"

31/01/2019 - 13:50

La administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, explicó este jueves en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde compareció, que ha cambiado de coche porque heredó uno que "tenía 14 años y se estropeaba bastante".

De esta manera contestó al portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE, Ramón Moreno, que se refirió en su intervención al coche que acaba de estrenar Mateo.

"El coche que usaba era un Audi blindado de 14 años que se estropeaba bastante y nos dejaba tirados todo el tiempo. Cuando éso pasaba teniamos que coger otro de los que tiene el servicio de transporte de TVE, hasta que se decidió comprar uno nuevo", relató Mateo, para luego defender la elección de su nuevo vehículo, "un Lexus, porque tras estudiar tres ofertas era la mejor. Costaba 24.000 euros e incluye reparaciones, impuestos... Era el más barato del mercado". Aunque la adminitradora le puso un pero: "Me cuesta bastante salir de él. Debe de ser porque tengo 77 años".

La administradora de RTVE instó también a los diputados a que se pongan de acuerdo para que cese su mandato provisional. "No tengo ningún inconveniente en irme a mi casa, no me importa nada el sillón. Me iré en el momento en el que se pongan de acuerdo para cambiarme", manifestó.

Y aunque la comparecencia era en la Comisión de Presupuestos, Mateo tuvo que contestar preguntas sobre la audiencia y la pluralidad informativa formuladas por los representantes de Ciudadanos y del PP. Defendió que ahora TVE "es más libre y con información mas aséptica" y que "nunca han salido tanto el PP y Ciudadanos como salen ahora, al igual que el resto de las formaciones políticas, incluida Vox".

Por último, manifestó una vez más que "yo no hablo en nombre del Gobierno, no tengo ninguna comunicación con él".

