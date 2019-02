Más de 30 niños han muerto desde diciembre en siria por la violencia, los desplazamientos y las duras condiciones

La violencia, los desplazamientos y las condiciones extremadamente duras en el norte y el este de Siria han matado al menos a 32 niños desde diciembre de 2018, según la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore.

Los combates en la zona que rodea la ciudad de Hajin, en el este del país, han obligado a miles de personas a embarcarse en un largo y duro viaje buscando un refugio seguro en el campamento de Al-Hol, a casi 300 kilómetros al norte, afirma la organización. Desde diciembre del año pasado, aproximadamente 23.000 personas, la mayoría mujeres y niños, han llegado allí exhaustas después de un viaje de tres días en medio de las duras condiciones invernales del desierto, sin apenas comida o refugio en el camino. Más de 5.000 personas han llegado en los últimos tres días.

La inseguridad hace casi imposible el acceso humanitario a los niños por la ruta que lleva al campamento. El duro viaje, el frío y los largos periodos de espera en los centros de identificación –donde las familias esperan algunas veces durante días- han contribuido a la muerte de al menos 29 niños, incluidos 11 bebés, solo en los últimos dos días.

Unicef está ayudando a niños y madres que huyen de los combates en Hajin haciéndoles llegar mantas, ropa de invierno, comida y agua. También les está facilitando espacios seguros y servicios de salud, nutrición, protección infantil y reunificación familiar.

Desde la semana pasada, los enfrentamientos en la ciudad de Maárat an-Numán en Idlib han matado a tres niños y han dejado aún más heridos. Un profesor que trabajaba para uno de los aliados de Unicef en el terreno y su hijo han sido asesinados. El conflicto también ha dañado gravemente una escuela y un centro comunitario para niños.

En Idlib, Unicef y sus aliados continúan entregando suministros y proporcionando servicios de primera necesidad a los niños y sus familias.

"Unicef llama a todas las partes en el conflicto a que faciliten el acceso humanitario seguro, sin obstáculos y continuado a todos los niños que lo necesitan", indicó Fore. "Las partes en el conflicto han mostrado una cruel falta de respeto por las leyes de la guerra. Unicef apela nuevamente a los combatientes para que no pongan a los niños en peligro, ni siquiera en las zonas de conflicto activo. No hay excusas: los niños no son y nunca deben ser objetivo de la violencia".

