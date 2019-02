Refugiados. un vídeo denuncia la situación de 14.000 refugiados atrapados en las islas griegas por tercer invierno consecutivo

El Consejo Griego de Refugiados (GCR) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncian en un vídeo "la inacción de Europa" ante el drama de más de 14.000 refugiados que afrontan su tercer invierno bloqueados en las islas griegas.

Bajo el título '¿Hasta cuándo, Europa?', el vídeo recoge los testimonios de varias de estas personas que llevan ya tres años atrapadas en tiendas de campañas o en infraviviendas en los campos griegos.

Según Estrella Galán, directora de CEAR, "tras firmar el acuerdo con Turquía y abandonar el proceso de reubicación cumpliendo apenas un tercio de lo acordado, las autoridades europeas han decidido mirar hacia otro lado cuando se recordaba la situación de estas personas".

"Es una vergüenza que este drama humanitario que vivimos en suelo europeo se eternice", denunció. "Vivimos en una pequeña tienda y el bebé tiene mucho frío", cuenta Ali, un refugiado sirio, en el vídeo, desde la isla de Lesbos. "Da miedo vivir aquí y hace mucho frío, pero no puedo hacer nada. No puedo ir a ningún otro sitio", añade una mujer que también huyó de la guerra en ese país.

"Vinimos a Europa porque todo el mundo nos dijo que en Europa había derechos humanos. Una vez he llegado aquí, no puedo hacer nada", relata en el vídeo una refugiada iraquí.

Por eso, las dos organizaciones señalaron que "ya es hora de que Europa reconozca finalmente que se trata de una responsabilidad compartida, que necesita soluciones comunes y humanas".

A su juicio, "es innegable que Grecia es el principal responsable de la violación actual de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo que se encuentran en su territorio. Sin embargo, es igualmente innegable que la Declaración UE-Turquía, que ha atrapado a los solicitantes de asilo en las islas, supone un factor primordial para que se dé esta situación".

Vasilis Papadopoulos, coordinador de la Unidad Jurídica del GCR, concluyó que "mientras esté vigente y no exista un mecanismo efectivo para compartir la responsabilidad, no se esperan grandes cambios, al menos no para las personas".

