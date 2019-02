Madrid. maría teresa rodríguez peco, nueva presidenta del consejo territorial de la once en madrid

La ONCE experimentó un aumento de ventas del 6,57% el año pasado en Madrid, lo que garantiza su nivel de inversión social destinada íntegramente a la mejora de la calidad de vida y a ofrecer oportunidades para las personas ciegas y con discapacidad de la región, según informó hoy la organización.

De hecho, en 2018 un total de 371 personas se incorporaron como nuevos afiliados a la organización en la Comunidad de Madrid al perder toda o parte de la visión, y recibieron un apoyo integral para intentar cubrir sus necesidades laborales, educativas, culturales, etc., como ya ocurre con los 9.828 afiliados con los que cuenta la ONCE en la región, de ellos 1.086 estudiantes.

Por otra parte, en materia de empleo, la ONCE realizó 122 contratos indefinidos a vendedores de sus productos de juego, lo que supone un afianzamiento del empleo de calidad y sitúa la plantilla media a finales de 2018 en 1.965 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.

Así lo afirmaron María Teresa Rodríguez Peco, nueva presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Madrid, y Luis Natalio Royo Paz, quien renueva como delegado territorial. Ambos cargos han surgido de las elecciones democráticas celebradas el pasado mes de diciembre en la ONCE.

Rodríguez y Royo comprometieron su esfuerzo durante los próximos cuatro años para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y el resto de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, tratando de darles voz y atender sus requerimientos y necesidades.

GRUPO SOCIAL ONCE, CUARTO EMPLEADOR ESTATAL

En el acto de presentación, Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social miembro del Consejo/DG de la ONCE, mostró su satisfacción por el trabajo realizado por la Organización durante los últimos cuatro años y aseguró que abordan el nuevo mandato surgido de las urnas con la ilusión de cumplir los compromisos que contiene el programa de gobierno aprobado por el nuevo Consejo General de la ONCE.

En este sentido, apuntó que la máxima de la organización pasa por abordar el futuro siempre con la máxima ilusión, potenciando las áreas que mejor potencian la inclusión real, como son la educación, el empleo y la accesibilidad, sin olvidar lo importante que son otros aspectos de la vida como el acceso al ocio, al tiempo libre o a las nuevas tecnologías.

Carballeda recordó además que el Grupo Social ONCE, que es la suma de ONCE, Fundación ONCE e ILUNION, daba empleo directo a finales de 2019 a más de 73.000 trabajadores y trabajadoras, casi un 60% con discapacidad, lo que le afianza en el primer puesto como mayor empleador de este colectivo y como cuarto empleador global a nivel del Estado.

Finalmente, afirmó que la ONCE seguirá trabajando al lado de la sociedad con toda la estructura de acción social que se agrupa en el Cermi Madrid, la Plataforma del Tercer Sector o los agentes de la Economía Social, para poner siempre a las personas por delante y seguir construyendo sociedades más inclusivas para todos.

NUEVOS CARGOS

Por lo que se refiere a los cargos de la organización en la región, el delegado territorial de la ONCE en Madrid es Luis Natalio Royo Paz; el subdelegado territorial, Jesús Leoncio Buitrago Calzado, y la presidenta del Consejo Territorial, María Teresa Rodríguez Peco.

En cuanto a los consejeros territoriales, David Olalla Vidal ocupa la Vicepresidencia 1ª y Paloma Navarro de la Madrid es la vicepresidenta 2ª. El resto del Consejo lo forman Cristina Barreto Zurrón, Francisco Javier Moreno Pedraza, Antonio Pereña Ríos, Gloria Vizárraga Lozano, María Isabel Laserna Escolar, Cristina Serrano Veguillas y María Teresa Sánchez Valles.

