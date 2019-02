Madrid. el ca2m estrena mañana el nuevo ciclo de cine 'las películas de'

2/02/2019 - 9:53

El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid estrenará mañana un nuevo ciclo de cine que, bajo el título 'Las películas de', ofrecerá proyecciones todos los domingos hasta el 24 de febrero, a las 18.30 horas con entrada libre.

Según informó el Gobierno regional, el proyecto está comisariado por Quiela Nuc y reúne la obra de artistas que utilizan el audiovisual "para hablar del ahora, de lo que nos rodea y nos atraviesa diariamente", entre los que se encuentran Jorge Suárez-Quiñones y Guillermo Pozo, Mar Reykjavik, Laura Huertas-Millán y Mario Pfeifer.

Después de cada proyección se realizará una charla en la que el autor explicará el proceso de cada proyecto audiovisual y realizará un repaso por su filmografía, además de exponer "sus dudas y formas de hacer".

El ciclo dará comienzo este domingo con las películas de Jorge Suárez-Quiñones y Guillermo Pozo, que trabajan juntos desde 2014 y han dirigido 'Yohei' (2015), 'Amijima' (2016) y 'Gimcheoul' (2018), tres largometrajes que podrán ser visualizados por primera vez en una misma sesión y que invitan "a sentir la forma, a romper la causalidad propia del cine narrativo y a encontrarnos en la corporeidad de la luz y los fonemas".

La siguiente protagonista del ciclo será Laura Huertas-Millán, con 'Laberinto' (2018), 'Jenny' (2018), 'Aequador' (2012) y 'Journey to a land otherwise known' (2011), realizaciones que, según la organización, "son rupturas materiales y conceptuales, incluso temporales". En ellas, la autora utiliza las ruinas y la arquitectura virtual como "herramientas para agujerear la Historia, romperla y dejar espacio a otros relatos sistemáticamente borrados".

Por último, el 24 de febrero se proyectarán la primera y última películas de Mario Pfeifer, 'Untitled (Two Guys)' (2008) y 'Again' (2018). "Ambas nos hablan de poder y representación en la Europa contemporánea, aunque las turbulencias sociales y políticas acaecidas durante la última década han bastado para que el lenguaje de Pfeifer se haya hecho necesariamente más explícito", indicaron los organizadores del ciclo. Una obra que analiza "con precisión estática y narrativa los movimientos migratorios y la crisis de refugiados en Alemania, desvelando las tecnologías mediáticas y la necropolítica de los vencedores".

02-FEB-19

