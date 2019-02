El grupo nftw lanza 'cuenta conmigo', un rap contra el 'bullying'

3/02/2019

El grupo de rap español Not From This Wold (NFTW) ha lanzado 'Cuenta conmigo', un videoclip para concienciar sobre el 'bullying'. La canción denuncia el acoso escolar a partir de las experiencias personales de los artistas y con triple perspectiva: desde el punto de vista de las víctimas, de las personas que hay a su alrededor y del acosador.

'Cuenta conmigo' es la quinta canción del nuevo disco de NFTW y cuenta con la colaboración del sacerdote y youtuber 'smdani' y el Colegio Amorós de Madrid, centro que ha colaborado en la grabación del videoclip, donde puede apreciarse la participación de varios de sus alumnos.

La canción aborda la historia de un chico que en clase se siente marginado y acosado por sus compañeros. Finalmente este alumno demuestra que él también tiene sus dones y que los prejuicios distorsionan a la persona y pueden desencadenar el acoso.

El estribillo de la producción lanza un mensaje de apoyo a los jóvenes víctimas de acoso escolar: "Cuando te canses de luchar, cuenta conmigo Si ya no puedes esperar, cuenta conmigo. Puedes volver a comenzar, cuenta conmigo. Puedes contar, sí, puedes contar conmigo".

A las pocas horas de su distribución a través de Youtube, el trabajo ya contaba con numerosos comentarios de apoyo e incluso testimonios de víctimas de 'bullying'.

El video ha sido grabado y editado por StelioN y la instrumental está producida por JeriAndCo Beats, ambos miembros del grupo.

Los raperos han querido también dar un paso más, y por eso incluye junto con este videoclip un material didáctico de uso libre para trabajar este tema en colegios, con niños y adolescentes (disponible en: 'https://goo.gl/Gf3Rbs').

03-FEB-19

