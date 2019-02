16 de las 17 autonomías ofrecen tratamiento psicológico insuficiente o nulo a personas con cáncer

4/02/2019

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Dieciséis de las 17 autonomías españolas ofrecen tratamiento psicológico insuficiente o nulo a personas afectadas por cáncer, según el 'Informe sobre la atención psicológica a pacientes de cáncer y familiares en España', elaborado por el Observatorio de Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y presentado este lunes con motivo del Día Mundial del Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero.

En porcentaje, el 48% de los hospitales públicos españoles no ofrecen esta atención especializada y en el 52% restante es insuficiente, según señala el estudio.

"Los hospitales han hecho, en lo posible, lo que han podido con sus capacidades. Los datos obtenidos de los hospitales públicos confirman la falta de recursos", explicó durante su intervención la responsable de psiconcología de la AECC, Carmen Yélamos.

Todos los planes autonómicos o estrategias dedicados al cáncer, al igual que la Estrategia Nacional en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, hacen referencia a la necesidad de brindar apoyo psicológico a pacientes de cáncer y sus familiares, según informó la asociación.

Sin embargo, cuatro comunidades autónomas (Islas Canarias, Cantabria, Islas Baleares y Murcia) no poseen un plan específico en cáncer –en general, no solo en psicología- y, de aquellas que lo poseen, casi la mitad (el 46%) no están vigentes.

Frente a esto, también se recoge en el informe que en el 93% de los hospitales es habitual que las personas afectadas demanden este servicio de atención psicológica.

Por un lado, la mitad de los pacientes presentan malestar emocional en algunos de los procesos de la enfermedad, desde la detección precoz hasta la supervivencia o final de la vida. Por otro, en el 30% de los casos las personas afectadas desarrollarán algún tipo de trastorno psicopatológico que necesitaría tratamiento especializado.

Se calcula que actualmente en España hay cerca de 236.000 personas afectadas por la enfermedad que necesitarían este tipo de tratamiento especializado.

En cuanto al perfil del paciente que solicita atención psicológica, los datos del informe recogen que el número de mujeres que solicitan atención psicológica es muy superior al de varones –un 74% y un 26%, respectivamente-, con una edad media de 55 años. En el 62% de los casos el beneficiario fue el propio paciente, mientras que el 38% restante fue un familiar, fundamentalmente pareja, hijo o padre/madre del paciente.

04-FEB-19

