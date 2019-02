Cesida reclama que se incluya a las personas con vih en los ensayos clínicos para enfermos de cáncer

4/02/2019 - 11:02

Cesida pidió este lunes a los laboratorios farmacéuticos y a las agencias reguladoras de medicamentos que no excluyan a las personas con VIH de los estudios clínicos para nuevos tratamientos frente al cáncer.

La ONG, en representación de las organizaciones del ámbito del VIH y del sida, recalcó que es necesaria la inclusión de las personas con VIH en este tipo de ensayos clínicos para mejorar el acceso precoz y el manejo clínico del cáncer, una enfermedad "cada vez más frecuente en personas con el VIH".

Por ello, Cesida también pidió "mayor investigación sobre las nuevas terapias curativas en población con el VIH", donde existe una mayor prevalencia de determinados tumores.

Los tratamientos antirretrovirales han permitido mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas con el VIH para que no lleguen a tener el sistema inmunodeprimido y no manifiesten el sida. No obstante, esta mayor supervivencia de la población con el VIH ha traído consigo un envejecimiento prematuro con respecto al resto de la población, lo que supone la aparición precoz de otras enfermedades asociadas con la edad, entre las cuales el cáncer es de las que tienen mayor incidencia.

Por ello, Cesida expresó su malestar por la exclusión de las personas con VIH de los ensayos clínicos para encontrar nuevas curas a esta enfermedad.

"Es importante investigar los tratamientos de cáncer en personas con VIH para que los profesionales sanitarios puedan basar su prescripción sobre datos sólidos de eficacia y seguridad provenientes de la investigación clínica", remachó la organización.

