Bernardo Montoya cambia de versión y dice que su exnovia mató a Laura Luelmo

El asesino confeso, a través de una misiva: "Fue Josefa con un martillo"

Bernardo Montoya y Laura Luelmo. Imagen: Archivo

Bernardo Montoya, el asesino confeso de la profesora de 26 años Laura Luelmo en El Campillo, Huelva, cambia de versión casi dos meses después del cruel hecho. Montoya achaca ahora la autoría a una expareja suya, a Josefa. A través de una carta, asegura que ésta mató a la joven a martillazos.

"Tras meditarlo en mis horas de soledad he decidido cambiar mi versión porque no me voy a comer el marrón de Josefa". Con estas palabras arranca su escrito Bernardo Montoya, información que ha publicado en exclusiva Espejo Público. Así, Montoya, en prisión provisional y sin fianza, continúa diciendo que no quiere quedar "como un asesino y violador de una chica de la edad de mi hija". No obstante, él mismo afirmó que "lo volvería hacer", al tiempo que pedía que no lo dejaran salir de prisión.

Sobre Josefa, explica que la conoció en la cárcel y que, tras mantener una relación con ella, cortó su vínculo por los problemas "con la heroína" de ella. Así, señala que llevaba tres años sin verla, pero que el día de los hechos, el pasado 12 de diciembre, se presentó en su casa. "Me sorprendí al verla y la invité a pasar", dice.

El asesino confeso y que ahora ha decido cambiar de versión, sigue insistiendo en que Laura le preguntó por un supermercado cercano y que él le dio "las indicaciones correctas". Montoya sostiene que, al regresar la joven profesora, le preguntó si lo había encontrado correctamente y que fue ahí cuando "Josefa salió de casa recriminando por qué estaba hablando con esa chica".

Josefa, a martillazos

Alega que regañó con Josefa y que después vio a ambas "discutiendo acaloradamente en el salón y en ese momento le propinó un golpe en la cara con un palo de escoba".

Según el nuevo relato de Bernardo Montoya, tras esto "agarré a Laura y la llevé al dormitorio y la maniaté a la espalda. En ese momento, Josefa se presentó y le propinó un golpe en la cabeza con un martillo. Después, le dio dos nuevos golpes que acabaron con su vida".

Finalmente, Montoya concluye que "Josefa y yo discutimos qué hacer con el cuerpo y acordamos transportarlo en el maletero de mi Alfa Romeo. Yo me encargué de ocultarlo entre la maleza".