Amnistía denuncia la venta de armas a "milicias incontroladas" en yemen a través de emiratos árabes

6/02/2019 - 12:10

Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que muchos países venden armas a milicias incontroladas que participan en la guerra de Yemen, a través de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

En una investigación titulada 'When arms go astray: Yemen's deadly new threat of arms diversion to militias' ('Cuando las armas se extravían: nueva y mortífera amenaza de desvío de armas a las milicias en Yemen'), AI explica cómo EUA se ha convertido en "un importante canal de distribución de vehículos acorazados, sistemas de mortero, fusiles, pistolas y ametralladoras", que se están desviando "ilegalmente a incontables milicias acusadas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos".

Según Patrick Wilcken, investigador sobre Control de Armas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, "Yemen se ha convertido en un refugio para milicias respaldadas por EAU que no rinden cuentas de sus actos".

"Las fuerzas emiratíes reciben armas por valor de miles de millones de dólares de Estados occidentales y de otras partes del mundo, y se limitan a desviarlas hacia milicias en Yemen que no responden ante nadie y de las que se sabe que han cometido crímenes de guerra", apuntó. "Ya han sido asesinadas miles de personas y millones más están a punto de morir de hambre como consecuencia directa de la guerra".

La investigación subraya que desde que estalló el conflicto yemení en marzo de 2015, Estados occidentales han suministrado a los Emiratos Árabes Unidos al menos 3.500 millones de dólares en armas, entre ellas armas convencionales pesadas —como aeronaves y buques—, armas pequeñas, armas ligeras y los correspondientes repuestos y municiones.

Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Turquía son algunos de los países que han suministrado armas a los emiratíes.

HALLAZGOS

Según AI, se ha documentado una amplia variedad de vehículos acorazados y equipados con ametralladoras pesadas procedentes de Estados Unidos, como los modelos M-ATV, Caiman y MaxxPro, en manos del Cinturón de Seguridad, las Fuerzas de Élite Shabwani y las 'Brigadas de Gigantes', todas ellas milicias respaldadas por EAU.

Además, Los 'Gigantes' están recibiendo ametralladoras ligeras Minimi de fabricación belga que probablemente también fueron vendidas a EAU. Otras armas empleadas por las milicias aliadas de EAU en Hudaida incluyen ametralladoras Zastava M02 Coyote, y vehículos acorazados Agrab, equipados con un sistema de mortero singapurés de 120mm; es el único país del que se sabe que ha adquirido este sistema combinado de armas.

En otras partes de Yemen, EAU ha entrenado y financiado directamente a las milicias, como el Cinturón de Seguridad y las Fuerzas de Élite, que dirigen una oscura red de prisiones secretas conocida como 'lugares negros', agrega el informe.

Amnistía Internacional y otras organizaciones ya habían documentado el papel desempeñado por estas fuerzas en las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas en estos centros, como detenciones a punta de pistola, tortura con descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, suspensión del techo a las víctimas, humillación sexual, reclusión prolongada en régimen de aislamiento, condiciones precarias de reclusión y provisión insuficiente de comida y agua.

Las milicias respaldadas por EAU que dirigen estos 'lugares negros' llevan fusiles búlgaros y conducen vehículos acorazados estadounidenses.

Según AI, muchos de los Estados que siguen suministrando armas a EAU son partes en el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Algunos, por ser miembros de la UE o en virtud de su legislación interna, tienen la obligación jurídica de no transferir armas que se estén utilizando para cometer crímenes de guerra.

