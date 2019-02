La directora del cnio aboga por la cuota de igualdad entre hombres y mujeres para fomentar la paridad real

6/02/2019 - 13:25

La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y miembro del Consejo Científico Asesor (CCA) de la Fundación Gadea, María Blasco, aboga por la cuota de igualdad entre hombres y mujeres para fomentar la paridad real, y considera que a largo plazo es una medida que se irá instaurando de manera más natural en las organizaciones.

Blasco hizo estas declaraciones en un debate celebrado este miércoles en la Asociación de la Prensa de Madrid titulado 'Mujer y Ciencia', con el objetivo de analizar la situación de la mujer en esta rama del conocimiento.

El debate, organizado por la Fundación Gadea por la Ciencia, estuvo protagonizado por la directora del CNIO; la directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de Óptica del CSIC, Susana Marcos, y la coordinadora del Área de Mujeres en Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica, Clara Benedí-García.

María Blasco se posicionó a favor de la cuota de igualdad entre hombre y mujeres, que insta a tener equipos con porcentaje similares de hombres y mujeres, porque cree "que las cuotas son algo que tienen mucho poder transformador".

En este sentido, Clara Benedí-García reconoció que aunque es un tema "controvertido" y ha tenido opiniones a favor y en contra, en la actualidad considera que "cuando sea normal" que una mujer sea presidenta de una institución y nadie lo considere noticia, "entonces las cuotas no serán necesarias", pero que de momento cree "que hay que controlarlo".

La directora del CNIO también defendió que "no es cierto" que cuando una mujer accede a un puesto por cuota se mantienen en segundo plano los méritos", porque "obviamente se busca entre las personas mejor capacitadas, y mujeres capacitadas hay desde hace 30 años en muchas carreras donde llegan a los máximos niveles de formación".

Por otro lado, la directora del Laboratorio de Óptica Visual y Biofotónica del Instituto de Óptica del CSIC y miembro de CCA de la Fundación Gadea, Susana Marcos, recordó que mientras que el 52% de las mujeres empiezan la tesis doctoral en el CSIC, tan solo el 25% son profesoras de investigación. "Hay una caída que no se justifica porque tiene que pasar tiempo y que lleguen; hace 20 años los números eran parecidos", explicó Marcos.

Sin embargo, también destacaron que "el mensaje unánime" que mandan las mujeres es que "no quieren" llevar el estereotipo de "vida de un científico", "que no se ocupa de sus hijos, que no se ocupa de su familia o que está todo el día viajando", explicó Blasco. "La solución no es que la mujer se tenga que convertir en un estereotipo masculino para poder estar arriba. Las medidas que hay que tomar son otras. Hay que escuchar lo que quieren las mujeres", señaló.

Asimismo, durante la jornada las ponentes también recordaron que existen estudios que desvelan que "tener una mayoría de profesores hombres hace que las universitarias valoren peor sus actividades" o que "las niñas a partir de seis años vinculan 'brillante' con la masculinidad". "Las niñas no quieren ser científicas porque no ven científicas en las fotografías de sus libros de texto. Hay cosas muy fáciles de cambiar", afirmó Clara Benedí-García.

Este debate se enmarca en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo lunes 11 de febrero.

