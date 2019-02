Las feministas del 8-m a casado: "no somos paridoras de obreros"

7/02/2019 - 12:49

Las feministas del 8-M respondieron este jueves al líder del PP, Pablo Casado, que "las mujeres no somos paridoras de obreros", tras anunciar éste su voluntad de volver a la ley del aborto de 1985 porque "si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener más niños y no en como los abortamos".

Casado realizó este anuncio en una entrevista concedida a Efe en la que se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, porque cree que aquella era "de consenso" y que "no había ninguna necesidad de cambiar".

La ley de 1985 despenalizó el aborto en los supuestos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación en el feto, mientras que la de 2010, que es la que está en vigor, permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación.

Las feministas del 8-M, por su parte, contestaron a Casado en una rueda de prensa para informar de los actos que llevarán a cabo de aquí al 8 de marzo para animar a las mujeres a hacer huelga general, que "no somos paridoras de obreros, no estamos en el mundo sólo para hacer eso" y además le recordaron que "hay muchas mujeres que por decisión propia deciden no tener hijos" y advirtieron al líder del PP que no van a tolerar perder los derechos adquiridos en los últimos años.

