El psoe acusa al pp de "poner en peligro la salud de las mujeres" si cambia la ley del aborto

7/02/2019 - 13:15

La portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, Ángeles Álvarez, acusó este jueves al PP de "poner "poner en peligro la salud de las mujeres" si cambia la actual ley del aborto, como anunció Pablo Casado, presidente de este partido.

Casado aseguró en una entrevista a Efe que "si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en como tener más niños y no en como los abortamos" y se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, y volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, más restrictiva.

Álvarez, en declaraciones a los medios, dijo que "cuando he visto las declaraciones del señor Casado he pensado que no es que estén tirados el monte, no, están en lo más profundo de la caverna. Pretender que haya más niños a costa de una ley más restrictiva, que lo único que hace es garantizar la interrupción del embarazo con garantías sanitarias, es poner en peligro la salud de las mujeres".

Asimismo, pidió al PP que "se tranquilicen porque lo que buscan es calentar el ambiente y jalear a la extrema derecha" y "lo que este país necesita es tranquilidad, garantías y derechos". Además, advirtió Álvarez que las mujeres "saldrán a la calle y defenderán sus derechos" ante quienes se los quieran arrebatar porque "no queremos volver a situaciones ya superadas. Estamos en la modernidad y Casado quiere retrotraernos a tiempos pasados". "Si quieren que las mujeres tengan hijos lo que tiene que hacer es cambiar la política que han hecho en materia de igualdad y de conciliación", concluyó Álvarez.

