La presidenta del consejo de la abogacía deplora la reforma de la ley del aborto propuesta por casado

8/02/2019 - 11:01

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, aseveró este viernes en el Fórum Europa que "no me ha gustado" la pretensión del presidente del PP, Pablo Casado, de volver a la ley del aborto de 1985.

Así se pronunció Ortega, durante su participación en Madrid en el citado foro de debate organizado por Nueva Economía Forum, acerca del anuncio realizado por Casado, que se mostró partidario de derogar la actual ley del aborto de plazos, aprobada en 2010, para volver a la de supuestos aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González.

La ley de 1985 despenalizó el aborto en los supuestos de violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre y malformación del feto. Por su parte, la de 2010 permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación.

Ortega confesó que le había "llamado la atención" la propuesta de Casado, porque creía que la polémica alrededor del aborto había sido "superada" por la sociedad española. Por ello, afeó al líder del PP que "saque otra vez" a la palestra una cuestión "tan dolorosa".

A su vez, añadió que "no me ha gustado" que Casado haya mostrado su oposición al aborto arguyendo que "si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo abortarlos".

