Save the Children: cuesta más no hacer nada contra la pobreza infantil

Madrid, 8 feb (EFE).- Uno de cada cuatro niños seguirá en situación de pobreza en 2030 si no se adoptan medidas para combatir "esa enfermedad crónica", que podría reducirse del 28,3 % al 17 en 2030 con voluntad política y una inversión similar a la media de la UE, que según Save the Children tendría menos coste que no hacer nada.

"El coste de no adoptar medidas para combatir la pobreza infantil supondría el 5 por ciento del PIB y poner marcha un conjunto de políticas que reducirían esa pobreza sería el 2,4", la media de la UE, ha advertido la directora de Política de Infancia, Ana Sastre. "Si no se hace nada, tener hijos será un factor de riesgo de caer en la pobreza en España".

Save The Children calcula en el informe "El futuro donde queremos crecer" el impacto de no hacer políticas para combatir la pobreza infantil que afecta actualmente al 28,3 por ciento de los niños, negando oportunidades a 2,2 millones de menores.

"Los niños son el grupo de edad con mayor riesgo en España por vulnerabilidad social" y si no se hace nada en 2030 esa pobreza infantil se situará en el 26,5 %, por la mejora de la coyuntura económica. "Combatir la pobreza infantil es posible y también erradicarla para la cuarta potencia de la zona euro".

"Tener hijos te puede llevar a una situación de pobreza; se calcula un gasto de entre 400 a 700 euros al mes y muchas familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo", ha insistido el director general de esta ONG, Andrés Conde, quien ha lamentado que no existan en España prestaciones por hijo a cargo, medidas de apoyo a la natalidad o de conciliación familiar.

La organización de defensa de la infancia pide consenso a todos los partidos políticos en torno a una enmienda a los presupuestos de 2019 con un conjunto de medidas que contribuirían a reducir ese porcentaje de pobreza infantil al 17 % en 2030.

Propone medidas sociales, educativas, sanitarias, de empleo y conciliación, que requieren una inversión superior a la actual. "Seguimos en el 1,3 por ciento del PIB en política de infancia".

Entre ellas, aprobar una prestación por hijo a cargo de 630 euros anuales para familias sin recursos, aumentar la partida destinada a educación infantil de 0 a 3 años y 29 millones de euros más para becas y ayudas de estudio.

"El coste de no hacer nada es infinitamente superior al de poner en marcha políticas adecuadas", ha insistido Conde.

Recomienda aumentar la prestación dirigida a las familias más vulnerables de los 24,25 euros actuales a los 100 euros al mes para cada hijo, lo que supondría 2.400 millones.

En el ámbito educativo, el informe indica que el abandono escolar temprano cuesta en torno a 17.000 millones de euros al año e implementar medidas de refuerzo escolar, reducción de alumnos por clase y aumentar la financiación en escuelas de entornos vulnerables tendría un coste de 7.900 millones de euros.

La propuesta para los presupuestos de 2019 sería aumentar 265 millones de euros para la mejora de la prestación por hijo cargo, 10 millones la destinada a educación infantil de 0 a 3 años, 8 millones para refuerzo escolar, entre otras.

"La pobreza infantil se ha convertido en una enfermedad crónica, con la que nos hemos acostumbrado a vivir; no es incurable, ni inevitable y existe porque no se han tomado medidas ni se ha aplicado ningún tratamiento para combatirla", ha concluido Conde.