Save the Children a Casado: no se tienen más hijos por problemas económicos

Madrid, 8 feb (EFE).- El director general de Save The Children, Andrés Conde, ha considerado positivo que el líder del PP, Pablo Casado, haya recuperado el debate sobre la natalidad y ha opinado que si las mujeres no tienen más hijos es porque no pueden permitírselo económicamente y no existen medidas "para corregir ese problema".

En una entrevista con Efe, Casado aseguró que si se quiere "financiar las pensiones y la salud hay que pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos", y propuso derogar la actual ley del aborto de plazos y volver a la de supuestos de 1985.

"Es imprescindible y enormemente positivo que los líderes políticos pongan una mirada sobre el problema de la natalidad en España" porque la tasa de fecundidad es la tercera más baja de la UE.

Para Conde, las razones de esa baja natalidad son de carácter socioeconómico.

"Las mujeres tienen la mitad de hijos que quieren tener y así lo indican cuando se hacen encuestas, que expresan el deseo de tener dos hijos y la media está muy por debajo de esto".

"Tener hijos es un factor de riesgo económico y de pobreza en las familias", ha añadido el responsable de Save The Children, quien ha destacado que se estima que el coste de criar a un hijo en España es de entre 400 y 700 euros al mes.

Conde ha alertado de que esa baja natalidad "está comprometiendo seriamente el futuro de un país al que vamos a muchos millones de pensionistas y sin niños".