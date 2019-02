Rtve aclara que escogió 'dímelo de frente', de sabela, a través del proceso abierto en su propia web

13/02/2019

MADRID

La Corporación de Radio Televisión Española (RTVE) aclaró este miércoles a Servimedia que escogió el tema 'Dímelo de frente', interpretado por Sabela, a través del proceso abierto a compositores amateurs en su propia página web, aunque el tema llegó a la Corporación también a través de la convocatoria de invitaciones directas a compositores profesionales.

Por lo tanto, RTVE no incumplió las bases del 'Proceso de selección de la canción y representante/s de España para el festival de Eurovisión 2019', según anunció el propio ente público. Las bases del concurso público promovidas por el ente y suscritas ante notario limitaban la elección de canciones candidatas de compositores profesionales invitados directamente por RTVE a tan solo 10.

El tema de Sabela llegó a RTVE a través de las dos vías abiertas para escoger temas, tanto el de compositores profesionales como el de amateurs. A pesar de ello, fue elegido a través del comité que valoraba los temas llegados vía web. Por tanto, la corporación solo escogió 10 temas de compositores invitados al proceso para elegir candidatura a Eurovisión, y no once, y siete a través del proceso vía web.

RTVE explica que la canción se escogió a través del proceso abierto para compositores amateurs en el programa 'Spain Calling' que emitieron en la página de la corporación antes de la preselección española, que terminó con el triunfo de Miki Núñez y 'La Venda'.

En este programa 'online' Alberto Jiménez, líder del grupo 'Miss Caffeina' y miembro del comité de valoración que escogió las canciones del proceso abierto en la web de RTVE, afirmó que "'Dímelo de frente' era de mis favoritas, cuando valoré fue esta una de las que voté". Estas declaraciones podrían inducir a pensar que la canción fue escogida por el comité de expertos que valoró las propuestas llegadas vía web y no por el que evaluó los temas de compositores de renombre.

Servimedia solicitó a través de la Ley de Transparencia la lista de compositores que fueron invitados directamente a participar en la preselección eurovisiva enviando temas pero RTVE decidió no aportar la información. Este listado, junto a los compositores de los temas recibidos, permitiría saber qué compositores aceptaron la invitación de RTVE a participar en el proceso y quienes la declinaron.

La Corporación tampoco aportó información sobre quienes eran los autores de las canciones recibidas como candidatas para representar a España en Eurovisión por ambos procesos. Una información que el año pasado sí se facilitó tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por Servimedia.

'DÍMELO DE FRENTE' NO ERA PARA SABELA

A pesar de la polémica que suscitó conocer a través de que vía había llegado el tema 'Dímelo de frente' al concurso público, lo que sí se sabe por a la información facilitada por el ente público a través de Transparencia es que el tema no estaba compuesto para que lo interpretara Sabela.

Los compositores de 'Dímelo de frente' pidieron que el tema lo cantara Alba, Natalia o Julia. Algo que pasó con la mayoría de las canciones escogidas como posibles candidatas de España en Eurovisión, pero que se quedaron fuera de la gala definitiva donde se elegía representante.

'Vuelve', canción que interpretó Marta, se propuso para ser interpretada por Alba Reche, Julia, Natalia o Noelia o en un dueto formado por Natalia y Miki. RTVE no especificó cual de las dos opciones fue la que pidieron los autores, ya que en el listado facilitado a través de Transparencia aparecen dos temas con este nombre, por lo que no se puede saber cual de los dos fue el que finalmente acabó cantando Marta. De todos modos, ninguno de los dos estaba compuesto para ella.

'Sale' fue cantada por Damion, pero en realidad los autores solicitaron que el tema lo interpretara María. 'Nunca fui' de Carlos Right estaba pensada para Miki y 'El equilibrio' de Miki, a su vez, estaba pensada para Famous. Famous finalmente acabó cantando el tema 'No puedo más', que llegó a través del proceso de compositores de renombre pensada especialmente para el ganador de Operación Triunfo, pero con otro nombre. El tema se llamaba 'Nowhere to run' y era íntegramente en inglés. Finalmente, fue traducido, debido a que RTVE indicaba en las bases del concurso que los temas candidatos debían estar compuesto en uno de los idiomas oficiales de España.

