Save the children denuncia que unos 420 millones de niños viven en zonas de conflicto, 30 más que en 2016

15/02/2019 - 13:48

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Save the Children ha denunciado que aproximadamente 420 millones de niños, uno de cada cinco en todo el mundo, viven en zonas de conflicto, lo que supone un incremento de 30 millones respecto a 2016, y que por cada soldado muerto en combate son asesinados cinco menores.

Así lo recoge el informe 'No a la guerra contra la infancia', publicado coincidiendo con su centenario y cuyos resultados publicó este viernes la organización. El estudio también desvela que del total de niños que viven en países en conflicto, 142 millones lo hacen en "zonas de guerra de alta intensidad", aquellas en las que los enfrentamientos provocan más de mil muertes al año.

Tras denunciar que nunca en los últimos 20 años ha habido "tantos niños y niñas viviendo en áreas afectadas por los conflictos armados", el informe revela que los 10 países en los que la infancia ha sido "más castigada" son Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Irak, Mali, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

En ellos, al menos 870.000 personas, 550.000 de ellas niños menores de cinco años, han muerto entre 2013 y 2017 por las consecuencias "indirectas" de la guerra, entre las que la organización cita la desnutrición, las enfermedades o la falta de agua, saneamiento y atención sanitaria.

Save the Children calcula que en el mismo periodo murieron 175.000 soldados en estos países, unas cifras que, según la ONG, "ponen de relieve que la población civil, y en especial los niños, se ha convertido en un blanco".

A este respecto, el director general de Save the Children, Andrés Conde, lamentó esta "auténtica guerra contra la infancia" y exigió a la comunidad internacional que "deje de mirar para otro lado y tome medidas" contra aquellos grupos armados, fuerzas militares y Estados "que incumplen las leyes y tratados internacionales que les obligan a proteger a la infancia en situaciones de conflicto".

VIOLACIONES GRAVES

Por otro lado, el informe también hace hincapié en que el número de violaciones graves en conflictos armados, constatadas y denunciadas por Naciones Unidas, se ha triplicado desde el año 2010, llegando a las 25.000 solo en 2017, la cifra más alta de la historia.

Asimismo, Save the Children rechazó la muerte en Yemen de más de 85.000 niños como consecuencia del hambre desde que se intensificó el conflicto hace cuatro años. "Las violaciones graves están provocando una situación insostenible", sostuvo Sylvia Ghaly, directora de Comunicación e Incidencia Política de Save the Children en Yemen, quien calculó que en el país hay 24 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, "una cifra que no para de crecer", puntualizó.

La organización recordó que cada día se producen violaciones "graves" contra la infancia "con total impunidad", por lo que exigió a la comunidad internacional "que tenga tolerancia cero ante estas violaciones y que actúe contra los perpetradores".

También valoró la importancia de mantener las escuelas como "espacios seguros" para la infancia durante un conflicto y aportó más de 20 recomendaciones para Estados, instituciones internacionales y otras fuerzas de poder, "para asegurar que los niños y las niñas estén protegidos durante una guerra".

Las peticiones incluyen desde la firma de la Declaración de Escuelas Seguras hasta el establecimiento de los 18 años como edad mínima para el reclutamiento militar, pasando por la prohibición del uso de armas explosivas en áreas pobladas o el endurecimiento de las condiciones para la venta de armas.

(SERVIMEDIA)

15-FEB-19

MJR/caa