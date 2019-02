Adicae cree que el gobierno de sánchez ha supuesto una "gran oportunidad perdida" para los consumidores

La Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) consideró este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha supuesto una "oportunidad perdida" para los consumidores a cuyas necesidades "no ha dado respuesta" contribuyendo con ello al "ninguneo de los consumidores y de la política de consumo y su degradación progresiva".

Así se pronunció la organización después de conocer la fecha para la convocatoria de elecciones generales, por lo que recordó al presidente del Gobierno que, en las semanas que quedan hasta la celebración de los comicios "aún puede tratar los temas ineludibles para los consumidores".

Adicae exigió al Ejecutivo de Sánchez que concluya la tramitación por Real Decreto de la ley de Transparencia de los contratos, "admitida y presentada en el Congreso por prácticamente todos los grupos parlamentarios y 220 diputados". "Esta ley supondría un avance cualitativo, como el propio Sánchez conoce, en la protección de los consumidores y no costaría ni un céntimo", abundó la asociación, que ve "incomprensible que no se haya promulgado aún".

La organización saludó la llegada del nuevo Gobierno entendiendo que, "aparentemente prometía dar un giro de 180ª a las cuestiones relativas al consumo", promesa que se concretó con la recuperación del nombre en el ministerio de Sanidad y Consumo y la creación la Dirección General de Consumo, "relegada por anteriores ejecutivos".

Esta circunstancia supuso, a juicio de la organización, "iniciar un nuevo periodo de relación entre el poder político, los consumidores y sus representantes" pero lamentó que el ministerio la haya "mantenido olvidada, sin apenas dotarla de contenido y concreción".

Una postura que se completó con la suspensión del nombramiento del presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Lasarte, que calificó de "lamentable".

Tras tildar de "mera operación de marketing" la estrategia del Gobierno de Sánchez en relación a este sector, Adicae remarcó que en este "breve Ejecutivo" no se ha logrado dar un "nuevo enfoque" a las "reivindicaciones legítimas" de los consumidores.

"Tampoco se ha acabado con las prácticas abusivas de carácter sistemático a cientos de miles de consumidores, en particular a los servicios financieros, o en casos como Idental o Ryanair", abundó.

Junto a ello, la organización criticó que no se haya "potenciado" una "necesaria" resolución extrajudicial de conflictos, ni se haya impulsado la reforma de la acción colectiva como el "arma más útil para acabar con los grandes fraudes".

Tras lamentar que el Gobierno de Sánchez no haya cumplido las "expectativas generadas" y que el consumo "no ha sido, en ningún momento su prioridad", Adicae denunció que Sánchez "tampoco ha cumplido su promesa de investidura de fortalecer los organismos reguladores y la defensa de la competencia en beneficio del consumidor y el usuario", agregó Adicae a través de un comunicado en el que lamentó que ni el Banco de España, ni la CNMV ni la CNMC "han sido reformadas" y que la Agencia de Protección del Consumidor Financiero, anunciada a principios de noviembre, no haya visto la luz "pese a su urgencia y necesidad para los usuarios".

En este punto, hizo un "último llamamiento" a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, para que promulgue el reglamento de representación institucional, inscripción de los registros y funcionamiento de las asociaciones de consumidores, "que ha estado a la espera desde el año 2006" .

"El Ministerio dispone de proyectos concretos, entre otros los de Adicae, que, si fuera preciso retocarlos, podría ponerlo a disposición del Ministerio en tres días", concluyó.

