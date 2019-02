El director ONCE en Cataluña pide patinetes sonoros y ciudades sin barreras

Barcelona, 16 feb (EFE).- El nuevo delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Enric Botí, ha reclamado que las administraciones tengan en cuenta las necesidades de los ciegos y discapacitados a la hora de diseñar y reformar las ciudades, y que los patinetes cuenten con algún tipo de pitido acústico que alerte de su paso.

En una entrevista concedida a Efe, Enric Botí ha considerado que, además de sensibilizar, la ONCE reivindica que se adopten normas para que los nuevos vehículos que se usan en ciudad, como los patinetes, las bicis eléctricas o los 'segway' no representen un peligro físico para los discapacitados.

"Nos preocupan los vehículos eléctricos que no hacen ruido y no oímos llegar, nos preocupa el barrerismo (las barreras que los ciegos se encuentran en la acera, caminando) y que la accesibilidad no sea una prioridad para los políticos", ha argumentado.

Botí ha recordado que la ONCE aboga por que España armonice la directiva europea sobre la accesibilidad, y ha lamentado que Cataluña no haya desarrollado el Reglamento de la Ley de Accesibilidad, aprobada en 2014.

La accesibilidad "debería formar parte de las agendas de los políticos", algo que no ha sucedido durante la crisis, cuando "se ha notado" un retroceso de los derechos de los discapacitados, a su juicio.

Las reformas de diversas calles que se han hecho en Barcelona, con una plataforma única, sin aceras diferenciadas de la vía por la que circulan los vehículos, "no se han diseñado del todo bien" y caminar por ellas puede poner en peligro la integridad física de un 3 % de la población que tienen problemas graves de visión, ha considerado.

También ha opinado que "se ha avanzado poco" en la instalación de semáforos adaptados con sonido en las ciudades catalanas, aunque en algunas zonas de Barcelona, como las más cercanas a la sede central de la ONCE, en la calle Sepúlveda, ya cuentan con este sistema de señalización acústica.

Aparte de estas consideraciones, Botí quiere centrar su trabajo en los próximos cuatro años en lo que considera la esencia de la ONCE, que es "luchar para que las personas ciegas tengan un rayo de luz en su vida" y en seguir reinvirtiendo todos los beneficios en la organización y las personas que la componen.

La ONCE en Cataluña ha incrementado un 2,04 % sus ventas de juego el pasado año 2018, cuando ha incorporado 500 nuevos afiliados, según datos de esta organización.

El nuevo delegado territorial de ONCE en Cataluña relevó la semana pasada a Xavier Grau, que ha desempeñado este cargo desde 2011, y que continuará vinculado a la ONCE como consejero territorial en Cataluña.

Enric Botí (Barcelona 1969) es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y en el año 2000 fue nombrado jefe del departamento de servicios sociales en la Delegación Territorial de la ONCE en Cataluña, donde desde 2007 era presidente del consejo territorial de la entidad.

Junto a Botí, estarán Àngel Ávila como subdelegado territorial; David Bernardo, como presidente del consejo territorial: y Manel Eiximeno, como director del Centro de Recursos Educativos ONCE Barcelona.

El grupo social ONCE da trabajo en Cataluña a 7.261 personas, y su acción social incluye la atención a 1.166 estudiantes ciegos o con grave discapacidad visual el pasado curso; la entrega de 24 perros guía en 2018 (en total hay 202 perros guía); rehabilitación, apoyo psicosocial, integración, empleo, educación, deportes, y 8.701 horas dedicadas al apoyo a 54 afiliados sordociegos que solicitaron un servicio de mediación.