El gobierno pide a la audiencia nacional autorización para intervenir la sgae

18/02/2019 - 10:02

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha solicitado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional autorización para intervenir la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un periodo de seis meses, prorrogable a otros seis meses, según informó este lunes el Ministerio.

Guirao, en declaraciones a la Ser recogidas por Servimedia, calificó de "intolerable" el comportamtiento de la SGAE y explicó que en la toma de esta decisión "hemos sido muy garantistas", aunque reconoció que una vez intervenga el juez, "nunca se sabe lo que se puede encontrar".

"Hemos intentado arreglar el problema de forma pacífica, pero al final hemos hecho lo que dice la ley y hemos solicitado la intervención temporal por un periodo de seis meses prorrogable por otros seis meses y también hemos solicitado la medida cautelar de remoción de los órganos de gobierno de la SGAE", agregó.

Si el juez lo autoriza, el ministro nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión y en la nueva Junta Directiva de la SGAE, mientras dure la intervención, también estará el secretario del Ministerio de Cultura, así como una subdirectora general del Ministerio de Hacienda y un juez especializado en Derecho Mercantil.

"La intervención", justificó Guirao, "se pide por temas concretos; no es una intervención 'urbi et orbe', se pide para que se adapten los Estatutos a la ley, que desde el pasado mes de julio no se cumple. Además, también se pide para revisar de forma directa los criterios de reparto, que no son equilibrados".

Como ejemplo, el titular de Cultura indicó que no le parecía correcto que "el 70% de la música de ciertos derechos se reparte entre los artistas y editoras que salen en Televisión entre las dos y las seis de la madrugada, una hora desproporcionada".

Por último, recordó que "hemos cogido un proceso en marcha que venía del ministro (Íñigo) Méndez de Vigo" y resaltó que esta decisión es conocida por "el PP, Ciudadanos y Podemos y estamos todos de acuerdo en que la situación era insostenible".

