Educación. ccoo exige a educación que regule con carácter básico la jornada lectiva del profesorado

19/02/2019 - 11:43

La Federación de Enseñanza de CCOO reiteró este martes su petición al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que ejerza sus competencias estableciendo la jornada lectiva para todo el profesorado del Estado. Su propuesta es que la jornada lectiva para los docentes de Educación Infantil y Primaria debería situarse en un máximo de 23 horas semanales y en un máximo de 18 semanales para el profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial.

Según explicó en una nota el sindicato, "todo lo que no implique regular con carácter básico la jornada lectiva no deja de ser un gesto, pero no una verdadera política de reversión de los recortes del Partido Popular".

Por ello, la federación pide que el trámite parlamentario que termina en breve en el Congreso de los Diputados debe establecer de forma general la jornada lectiva para el profesorado de todo el Estado.

La convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril obliga a la disolución de las Cortes el 5 de marzo, con el consecuente parón de la actividad legislativa.

Para CCOO, el Real Decreto-Ley 14/2012 infligió "duros recortes" a la educación pública que, entre otros efectos, "ocasionaron la destrucción de 32.821 puestos de trabajo en el sector por el aumento de la jornada lectiva". "Estos recortes fueron de obligada aplicación para todas las comunidades autónomas, lo que ha perpetuado en el tiempo sus graves consecuencias", añade la nota, en la que el sindicato lamenta que el proyecto de ley que revierte los recortes "no incluye la regulación con carácter básico de la jornada lectiva docente, como sí ocurría con anterioridad".

