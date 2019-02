Ivan sutherland, premio fronteras del conocimiento de la fundación bbva por revolucionar la interacción humano-máquina con gráficos y realidad virtual

El ingeniero informático Ivan Sutherland, considerado el "padre de los gráficos por ordenador", es el destinatario del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en su undécima edición.

El galardón, según destacó este martes la fundación en una nota, busca reconocer el liderazgo de Sutherland "de forma pionera en la transición de una interacción con los ordenadores basada en texto, a otra gráfica", según afirma el acta del jurado.

Hace casi seis décadas, cuando los computadores ocupaban habitaciones enteras, Sutherland no solo creó el primer sistema capaz de interactuar mediante gráficos con estas máquinas (conocido hoy como 'Interfaz Persona Ordenador', IPO), sino que desarrolló el primer casco de realidad virtual, al que bautizó 'La Espada de Damocles', que por primera vez permitía la visualización de imágenes en 3D y la interacción con una escena de 360º proyectada por un ordenador.

Su trabajo ha inspirado el desarrollo de los principales sistemas actuales de realidad virtual y aumentada, como HoloLens, Rift o Vive, y algunos de sus discípulos han sido los fundadores de empresas como Pixar, Adobe, Silicon Graphics y Netscape.

Contactado tras el fallo del premio, Sutherland agradeció a Wesley Clark, creador del "mayor ordenador del mundo entonces, el TX-2", que le permitiera usarlo "durante horas y horas" para desarrollar Sketchpad. "Poder dibujar en una pantalla de ordenador fue algo totalmente insólito e inesperado; abrió los ojos a mucha gente sobre la posibilidad de utilizar gráficos por ordenador", comentó el galardonado.

Sobre si previó las aplicaciones inspiradas en su trabajo, Sutherland reconoció que "no tenía ni idea" de a qué llevaría. "Lo hice porque para mí era interesante. Se me dio acceso a un ordenador, quería dibujar con él y lo hice, porque me gusta dibujar limpiamente y el ordenador me lo permitía. Hice lo que hice porque cada paso era interesante y técnicamente posible, y claramente nos daba acceso a la información de una forma nueva, que obviamente era útil. Lo que no estaba claro es exactamente cómo iba a ser útil", añadió.

El premiado se permite solo una certeza sobre el futuro, y es que depende enteramente de la curiosidad de los jóvenes: "Las personas jóvenes son maravillosas; no saben lo que no se puede hacer, así que van y lo hacen".

BIOGRAFÍA

Ivan Sutherland (Hastings, Nebraska, Estados Unidos, 1938) se licenció en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Carnegie Mellon, y en esa misma disciplina obtuvo el máster en el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y el doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Su carrera investigadora y académica arrancó en la Universidad de Maryland y siguió en las de Harvard, Utah, el Instituto Tecnológico de California (donde fundó el Departamento de Ciencia de la Computación), la Universidad Carnegie Mellon, el Imperial College de Londres, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad Estatal de Portland, en la que hoy es 'visiting scientist'.

Ha fundado varias compañías, como Evans & Sutherland Computer Corporation, Picture Design Group y Sutherland, Sproull & Associates. Esta última fue adquirida por Sun Microsystems para formar Sun Microsystems Laboratory, en la que Sutherland permaneció varios años como vicepresidente y Sun Fellow (el puesto técnico más alto).

La intensa actividad investigadora que ha desplegado tanto en la universidad como en la empresa se ha traducido en un nutrido número de patentes. La primera la obtuvo en 1956, con 21 años; desde entonces le han seguido 74 más.

Además de su cargo en la Universidad Estatal de Portland, Sutherland es consultor del Gobierno estadounidense y de empresas como Oracle Laboratory y ForrestHunt.

Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento reconocen e incentivan contribuciones de singular impacto en la ciencia, el arte y las humanidades. Sus ocho categorías atienden al mapa del conocimiento del siglo XXI. La dotación de estos galardones es de 400.000 euros, un diploma y un símbolo artístico, en cada categoría.

