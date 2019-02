Podemos censura que díaz ayuso llamara al aborto "apología de la muerte"

19/02/2019 - 13:40

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, tachó este martes de "intolerable" que la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijera que "el derecho al aborto es apología de la muerte".

"El aborto no es sólo una cuestión de ideología sino de principios, es apología de la muerte", manifestó ayer Díaz Ayuso en Telemadrid. Por el contrario, para Montero eto es "algo intolerable" y recordó que, cuando el aborto no es legal, "las mujeres no dejan de abortar", sino que siguen haciéndolo pero con riesgo para sus vidas.

En esa línea, la portavoz de Unidos Podemos reclamó que "los que quieren cuestionar derechos de las mujeres, reconocidos y sobre los que hay consenso, no vuelvan a las instituciones".

