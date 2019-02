Los morancos, en el cupón del 23-f de la once

19/02/2019 - 17:05

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

La ONCE dedicará el sorteo del cupón de fin de semana del próximo sábado, 23 de febrero, a los 40 años de trayectoria artística de Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge Cadaval. Cinco millones y medio de cupones reproducen la imagen sonriente de los dos humoristas abrazados bajo el destello del 40 Aniversario.

"No se puede ser más bueno y tener mejor corazón que la ONCE", manifestó César Cadaval. "No creo que haya un premio que me haga más ilusión que estar en el cupón", añadió su hermano, Jorge, emocionado al recordar el cariño que le transmitió su madre por la ONCE y su cupón. "Era una compradora del cupón tremenda", recordaron ambos cómicos en la presentación del cupón, que se celebró este martes.

El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles; el delegado territorial de la Organización en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet; el subdelegado territorial, José Antonio Toledo, junto a amigos de los hermanos Cadaval, como el cantante José Manuel Soto, o el presidente del Sevilla F.C., José Castro, estuvieron presentes en la presentación del cupón de la ONCE, dedicado al dúo de humoristas de Triana.

Los hermanos Cadaval agregaron que era "un auténtico honor" estar en un cupón de la ONCE y destacaron que estaban "alucinados" de "la naturalidad con la que ven la vida los ciegos". El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles dijo que en los mensajes de Los Morancos "hay finura y crítica. Hay fondo, hay contenido, no es un humor vacío ni hueco".

Los Morancos han sido el rostro de algunas de las campañas publicitarias de la ONCE como la del Eurojackpot. "Son un torrente de ingenio y de ironía –subrayó Cárceles-. Pero en lo personal son todo humanidad".

Para la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, este cupón es "un homenaje extraordinario merecido a dos artistas enormes", mientras que el cantautor José Manuel Soto expresó que Los Morancos "son artistas en el escenario, en la calle y en la vida". Por su parte, el presidente del Sevilla FC celebró que la ONCE les dedique un cupón al dúo de Triana. "Es un gesto de justicia porque este cupón hace justicia", subrayó.

Por último, el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Cristóbal Martínez, destacó que el humor de Los Morancos ha tenido siempre significado social. "Detrás de sus personajes, de cada ironía y cada crítica, ha habido siempre reivindicación y reflexión social", sostuvo. Martínez recalcó que este cupón del 23-F "quiere ser también un homenaje a todos los artistas que confían en el humor "como arma de construcción masiva de nuestra sociedad".

19-FEB-19

