El congreso pide erradicar la prostitución

19/02/2019 - 19:01

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El Congreso de los Diputados aprobó este martes una proposición no de ley del PSOE que pide "erradicar la prostitución y la trata" de mujeres, aunque entre las medidas que propone la iniciativa no se contempla ninguna encaminada a la prohibición de esta práctica o la persecución de los clientes, según criticaron varios diputados de la oposición.

Con 231 votos a favor, ningún voto en contra y 110 abstenciones, la Cámara Baja aprobó esta iniciativa defendida por la portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra, que pedía impulsar una ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Y es que, según argumentó Lastra, "uno de cada tres hombres admite haber consumido prostitución", por lo que el PSOE pretende "eliminar la demanda" y enfocar en la "recuperación integral de las víctimas". No obstante, tal y como reprocharon Podemos y PNV, la iniciativa no pedía ni la prohibición ni la persecución de la trata.

Desde el PP, la parlamentaria Carmen Quintanilla aseguró que la trata es "la humillación más tremenda que puede sufrir un ser humano" y pidió "altura de miras y principios políticos para abordar desde la dignidad lo que implica proteger a las mujeres y niñas", al tiempo que insistió en la necesidad de aprobar una ley contra la trata.

También resaltó la "vulnerabilidad" de las mujeres en esta situación, y que "están en los burdeles de las carreteras españolas o en los polígonos industriales". De hecho, afirmó que "estamos hablando de esclavas sexuales" en España, por lo que pidió dejar al margen "la bandera del feminismo y de las ideologías" y trabajar por una ley integral que lo combata.

La diputada Patricia Reyes, de Ciudadanos, presentó una enmienda que no fue incorporada solicitando que el nombre de la proposición no pidiera la erradicación de la prostitución sino la erradicación de la "prostitución forzada" ya que, dijo, desde su partido político "respetamos la libertad de las mujeres" que quieran ser prostitutas.

El más duro con la iniciativa del PSOE fue Joseba Andoni Agirretxea (PNV), que riñó a los socialistas por presentar la proposición en "un juego que no es excesivamente limpio", ya que si bien el título va encaminado a la erradicación de la prostitución, "no plantean nada para combatirla más allá de las cosas que todos compartimos".

Y es que, a su juicio, se trata de una "proposición cobarde porque no se atreve", y pidió al PSOE que si quieren la abolición de la prostitución "propongan medidas, si es lo que buscan", pero pidió no trivializar con este asunto. Asimismo, dijo que lo que se debería haber traído es una ley y no una mera iniciativa en forma de PNL "de refilón".

Por Podemos, Sofía Fernández Castañón también afeó al PSOE que la iniciativa sea una mera instancia en forma de proposición no de ley, que es "lo más inane" del parlamentarismo, ya que "tendrían que haber traído una ley".

