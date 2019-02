El papa pide a seminaristas y sacerdotes españoles "que no se clericalicen"

20/02/2019 - 12:49

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El Papa Francisco pidió este miércoles a un grupo de 30 seminaristas, cinco diáconos y sacerdotes de la Diócesis de Getafe que "sigan adelante" con su labor y que no se alejen del pueblo para que no caigan en el clericalismo.

"Si un cura se aleja del pueblo se clericaliza, en el peor sentido de la palabra, y eso es una perversión", les dijo en un breve encuentro tras la tradicional audiencia de los miércoles en el Vaticano, según la información a la que ha tenido acceso Servimedia. Los curas y seminaristas de Getafe también tuvieron la oportunidad de hacerse un 'selfie' con el pontífice.

Además de en esa "cercanía al pueblo de Dios" el Papa insistió en la necesidad de la oración. Para Francisco, un sacerdote debe estar "cercano a Dios, cercano al pueblo y cercano al obispo".

"Sin el obispo no se funciona, ¿está claro?", añadió ante la presencia del responsable de la diócesis de Getafe, Ginés García Beltrán, que presentó a sus acompañantes cuando Bergoglio se acercó al grupo. "Son buenos", le dijo.

Previamente, durante la audiencia, el Papa había trasladado un saludo dedicado especialmente a los seminaristas de Getafe y destacó "que celebran 25 años de la creación" del centro diocesano en el que están en formación.

"Que el Señor nos conceda la gracia de no tener miedo y de saber que no estamos solos, porque no hay nada en esta vida que pueda apartarnos de su amor de padre", dijo en la audiencia.

El delegado de medios de comunicación de la citada diócesis, el sacerdote Julián Lozano, resumió a Servimedia las impresiones que le ha provocado ese encuentro, en el que le estuvo "mirando cara a cara durante todo el rato". Según relató, el Papa se mostró "muy cercano y muy cariñoso" mientras les decía "que estemos cerca de Dios por la oración, cerca del pueblo que se nos ha encomendado y cerca del obispo", y alertarles del riesgo del clericalismo.

Lozano aprovechó la ocasión para entregar a Bergoglio la información de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús del Cerrro de los Ángeles, de la que se cumplen cien años este 2019.

(SERVIMEDIA)

20-FEB-19

AHP/caa