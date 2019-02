Discapacidad. las fundaciones tutelares lamentan que la convocatoria de elecciones paralice la reforma del código civil sobre discapacidad

20/02/2019 - 19:34

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) lamentó este miércoles que la inminente disolución del Parlamento por la convocatoria de nuevas elecciones haya frenado "el itinerario legislativo" de la reforma del Código Civil en el ámbito de la discapacidad.

En un comunicado, destacó que esta paralización supone mantener "la situación de inseguridad jurídica en la que ahora se encuentran las personas con discapacidad intelectual que se enfrentan a procesos de incapacitación", pues coexisten el actual Código Civil y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos textos jurídicos que afrontan la prestación de apoyos desde visiones opuestas.

Según la AEFT, el texto elaborado por la Comisión General de Codificación supone un cambio sustancial que permitiría una modificación de gran calado en el Código Civil, ya que acabaría con "la visión paternalista de la discapacidad que establece el texto vigente y que responde a un modelo médico obsoleto, que justifica legalmente el actual proceso de incapacitación", así como con la aplicación de modelos de sustitución o representación mediante la tutela, que han sido claramente censurados por el Comité Internacional de Derechos encargado de la aplicación de la citada Convención.

La propuesta de reforma -que ya había comenzado su andadura prelegislativa a falta del informe preceptivo y último del Consejo de Estado- planteaba la desaparición de la tutela en el caso de personas adultas y establecía una serie de medidas de apoyo que se adaptarían a las necesidades de cada persona con discapacidad facilitando la determinación de apoyos más o menos intensos, temporales o permanentes, en función de esas necesidades.

La AEFT, Plena Inclusión y el Cermi participaron activamente en la realización de propuestas para que el nuevo texto se adecúe al modelo que defienden desde las entidades sociales. Buena parte de ellas fueron incorporadas, facilitando la existencia de un texto final alineado con las reivindicaciones del sector de la discapacidad.

Por ello, desde la AEFT confían en que el próximo Gobierno lo retome e inicie su tramitación parlamentaria, puesto que las personas con discapacidad continúan esperando esta necesaria adaptación legal y la modernización del texto vigente, "cuya visión obsoleta difícilmente se adecua al modelo que establece la Convención.

"Esperamos que no se dilaten mucho más los once años de retraso desde la ratificación de la Convención y no se frustren las esperanzas puestas en esta necesaria reforma", concluyó el asesor jurídico de la AEFT, Torcuato Recover.

