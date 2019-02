La fundación terapias naturales denuncia ante la fiscalía las "noticias falsas" contra estas prácticas

21/02/2019 - 12:34

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

La Fundación Terapias Naturales ha presentado este jueves ante la Fiscalía Anticorrupción un documento en el que denuncia las "noticias falsas e injurias" que se están publicando contra este tipo de tratamientos.

La presidenta de la fundación, Mar García Fernández, manifestó en una rueda de prensa convocada en Madrid que la denuncia se presenta contra "las noticias falsas e injurias que se están produciendo a través de determinados grupos cientifistas hacia las terapias naturales y los profesionales". Consciente de que desde algunos sectores se refieren a estos tratamientos como 'pseudoterapias', desde la entidad hablan de 'terapias naturales, complementarias o medicinas tradicionales", que es "la denominación correcta según Organización Mundial de la Salud", explicó García.

El abogado de la entidad, Luis de Miguel Ortega, argumentó que el documento se presenta "ante la Fiscalía Anticorrupción, por presunta acción penal en el ámbito de la salud y el consumo mediada por informaciones falsas o tergiversadas" que afectan a "un grupo grande de consumidores que hay que proteger".

Durante la rueda de prensa explicaron y defendieron que el objetivo principal que persigue la fundación es que se regulen estas prácticas con el objetivo de que el paciente tenga la libertad de elegir con qué tratamiento quiere ser tratado y que tanto el tratamiento como el profesional que lo aplica tenga todas las garantías y la máxima seguridad para los interesados.

Del mismo modo, recalcaron que algunos países están trabajando "de la mano" de la Organización Mundial de Salud y que en algunos sí están regulados estos tratamientos. Manifestaron que "mientras que en Europa y el resto del mundo" estas terapias están reguladas, en España "se crean políticas que desprestigian e impiden el ejercicio de los profesionales", según la presidenta de la fundación.

"El Gobierno de Pedro Sánchez me ha hecho pasar vergüenza en un foro en el que no convenía pasar por un ciudadano de un país tercermundista", aseveró el doctor en Derecho y experto en medicina china Ramón María Calduch. Según los datos que expuso en la rueda de prensa el doctor Calduch, en la Unión Europea hay 300.000 profesionales que se dedican a las terapias naturales. De ellos, 140.000 entraron en la medicina tradicional como profesionales sanitarios es decir, después de haber estudiado una carrera universitaria; mientras que 160.00 son "no sanitarios que han estudiado las terapias naturales como primera opción", indicó.

En España, se estima que existen 60.000 personas trabajando en las terapias naturales. En porcentaje, el 10% comenzó como sanitario, mientras que el 90% lo hizo como primera opción.

En cuanto a los pacientes, hay 100 millones de ciudadanos en Europa que las utilizan, lo que supone una facturación de 60.000 millones de euros al año "sin contar con el consumo de productos naturales", es una cifra que solo se refiere al tratamiento, apuntó.

Dentro de la fundación se han creado seis observatorios en función de las disciplinas: osteopatía, naturopatía, homeopatía, terapia tradicional china y acupuntura, fitoterapia y alimentación y productos naturales y técnicas manuales y naturales. "Todos ellos van contar con sus respectivos comités científicos con el objetivo de poder proporcionar la mayor información a la ciudadanía con respecto a la seguridad y eficacia", explicó la presidenta de la Fundación Terapias Naturales.

21-FEB-19

