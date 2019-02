Discapacidad. plena inclusión crea un sistema para recibir denuncias por vulneración de derechos de personas con discapacidad intelectual

21/02/2019

Plena Inclusión España ha puesto en marcha un formulario 'online' en el que se podrán registrar denuncias sobre casos de abusos cometidos contra personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a fin de visibilizar estas situaciones.

Desde hoy mismo , cualquiera que lo desee puede notificarlas a través de la página web 'www.plenainclusion.org'. En la propia web de Plena Inclusión se enumeran, a modo de ejemplo, algunas de las situaciones que podrían ser objeto de denuncia: "No se permite la entrada de una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo en un restaurante, un hotel o una discoteca"; "En mi empresa me pagan menos por tener discapacidad, aunque desempeño las mismas tareas que mis compañeros y compañeras"; "En un colegio le han dicho a mi familia que no están preparados para que asista un niño con discapacidad intelectual y que debería asistir otro colegio"; o "He sido testigo de mensajes públicos que promueven el odio o la violencia hacia el colectivo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".

Según Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, "esta iniciativa conecta con nuestra misión de tratar de acabar con la impunidad en la que se producen estas vulneraciones de derechos de las personas con discapacidad. Tenemos la intención de hacerlas llegar a todos los ámbitos de decisión, de modo que podamos seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva".

La confederación, que agrupa a 900 entidades que representan a 140.000 personas con discapacidad intelectual de todo el Estado, pretende recoger estas denuncias para incluirlas en un informe anual con información sobre el número, la tipología, su distribución territorial y las acciones que pueden adoptarse para combatir estas vulneraciones de derechos.

El informe será publicado de forma anual en la página web de Plena Inclusión y será utilizado para planificar y realizar acciones de incidencia política y legislativa, como reclamar a los grupos políticos o administraciones competentes cambios en la normativa o en las políticas públicas, solicitar investigaciones o presentar denuncias ante la Oficina del Defensor del Pueblo o a los medios de comunicación.

