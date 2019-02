La once impulsa el día internacional de la mujer y el de la igualdad salarial con 19 millones de cupones

22/02/2019 - 13:20

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El Día Internacional de la Mujer protagoniza el Cuponazo de la ONCE del 8 de marzo, mientras el Día de la Igualdad Salarial fue motivo del cupón del 20 de febrero, lo que suma un total de 19 millones de cupones que tienen el objetivo de apoyar las reivindicaciones de igualdad.

Los dos cupones fueron presentados por la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, durante la inauguración de la Jornada '22 de febrero, Día de la Igualdad Salarial entre mujeres y hombres', celebrada hoy en la Secretaría de Estado de Igualdad en Madrid. Al acto asistió la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.

Sanz señaló que "la mejor forma que tiene el Grupo Social ONCE de apoyar la lucha contra la brecha salarial es reflejarlo en estos cupones". La vicepresidenta de la ONCE alertó sobre la "mayor desigualdad salarial de las mujeres con discapacidad respecto a aquellas que no tienen discapacidad".

En su intervención recordó que la diferencia entre el salario medio de un hombre sin discapacidad (25.900 euros al año) y el de una mujer con discapacidad (17.300 euros) es del 33%, lo que supone que las mujeres con discapacidad cobran una media de 8.600 euros al año menos que los hombres sin discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2016.

Durante el acto, Patricia Sanz entregó a la secretaria de Estado de Igualdad una copia enmarcada de los cupones dedicados al Día Internacional de la Mujer y al Día de la Igualdad Salarial.

Por su parte, Soledad Murillo insistió en que algunos procesos de selección "están cargados de prejuicios", por lo que destacó la importancia de enfocar la mirada a las dificultades del entorno y "dejar de considerar que las dificultades de poner en marcha proyectos está en las mujeres".

Asimismo, agradeció los datos ofrecidos por la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE sobre mujeres con discapacidad, porque "se desconocen los datos" y hay que "hablar de ellas".

"Las mujeres tenemos muchas trabas además de la brecha salarial. Y en el caso de las mujeres con discapacidad es necesario conocer todas las capacidades que ponen en marcha desde el amanecer hasta que anochece", afirmó.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es') y establecimientos colaboradores autorizados.

El Grupo Social ONCE, que suma ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, da empleo directo a más de 31.000 mujeres, la mayoría con discapacidad. El recién nombrado Consejo General de la ONCE cuenta con paridad de consejeras y, además, dos vicepresidencias ocupadas por mujeres.

La ONCE, como institución socialmente responsable, pone atención en garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en todos los niveles y ámbitos de actividad de la organización.

Desde el Grupo Social ONCE se trabaja en acciones específicas: Fundación ONCE ha lanzado varios videos de sensibilización y ha puesto en marcha un programa Inserta de inserción laboral de mujeres con discapacidad víctimas de maltrato, con más de 500 atendidas; las empresas sociales Ilunion han abierto sus puertas laborales a estas mujeres; y la ONCE, por su parte, elaboró un vídeo para identificar situaciones de acoso laboral y saber cómo actuar, y trabaja en la puesta en marcha de la figura del agente de igualdad, impulsada en el último convenio colectivo y en el Plan de Igualdad.

A finales del año 2018 trabajaban en el Grupo Social ONCE unas 73.000 personas, de las cuales algo más de 31.000 son mujeres, muchas de ellas con discapacidad, cumpliendo con el principio de paridad de género.

